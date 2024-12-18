На прошлой неделе неразорвавшийся учебный снаряд Национальных вооруженных сил (НВС) попал в частную собственность в Саулкрастском крае, сообщает Panorāma.
НВС расследует попадание учебного снаряда на частную собственность
Снаряд попал в хозяйственную постройку, повредив как ее, так и вещи в ней. Рядом расположен жилой дом, в котором находились люди.
Заместитель начальника Генштаба НВС бригадный генерал Эгил Лещинский заявил, что расследование проводят ответственные структурные подразделения военной полиции, а также механизированная бригада, дислоцированная в Адажи.
"Когда у нас будут выводы, мы проинформируем общественность", - сказал Лещинский.
Пострадавший не обратился к муниципалитету за какой-либо помощью.
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