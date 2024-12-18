На Браса и в центре вводится новая зона ограничения скорости

Зона ограничения скорости будет охватывать территорию, расположенную между улицами Кр. Валдемара, Сенчу, Бривибас, Шарлотес и Аристида Бриана. Ограничение распространяется как на территорию внутри указанных улиц, так и на сами улицы Шарлотес и Астрида Бриана.

Введение зон ограничения скорости обусловлено рядом факторов, влияющих на безопасность дорожного движения.

Например, плотностью припаркованных автомобилей, шириной проезжей части и тротуаров, наличием образовательных учреждений, обзорностью перекрестков и поворотов, интенсивностью движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, а также другими аспектами.

Зоны ограничения скорости постепенно вводятся в районах Риги с 2020 года, когда такая зона была создана в районе Агенскалнс.

В 2021 году зоны с ограничением скорости появились в районе Гризинькалнс и в двух местах в Тихом центре, а в 2022 году - в районе Чиекуркалнс.

В прошлом году ограничения были введены на участке улицы Упесциема от границы Риги до улицы Бергу, в районе между улицами Буллю, Саулгожу, Слокас и Дзирциема, а также в районах Саркандаугава, Центр, Браса, Агенскалнс и Скансте.

В дальнейшем зоны ограничения скорости до 30 километров в час будут вводиться и в других районах Риги.

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