Перед смертью бизнесмена Айнара Гулбиса, которая произошла 6 декабря в Бразилии, не было абсолютно ничего, что указывало бы на возможность трагедии, рассказали изданию Privātā Dzīve друзья предпринимателя.
Загадочная смерть бизнесмена Айнара Гулбиса: друзья раскрывают новые подробности
"Это произошло на арендованной им жилплощади в Бразилии, но больше я ничего не могу прокомментировать", - сказал Айвар Боровковс. Он добавил, что семья хочет перевезти останки Айнара в Латвию. "Это будет сложно и долго, учитывая расстояние и то, что в Бразилии нет посольства Латвии. Скорее всего, прощание состоится в конце этого года", - сообщил собеседник издания.
Напомним, в начале 2024 года Гулбис зарегистрировал свой брак с бывшей латвийской супермоделью Уной Карклиней.
В свою очередь политик Карлис Лейшкалнс рассказал: "Мы встретились 28 ноября и пошли в сауну. Немного раньше отпраздновали день рождения Айнара. 30 ноября, когда он еще был в Латвии, мы позвонили друг другу. 3 декабря Айнар улетел в Бразилию. Его смерть была очень неожиданной. Когда мы встречались, не было никаких признаков того, что он собирается распрощаться с жизнью".
Арнис Вейсбардис, родственник Гулбиса и участник группы Ducele, говорит: "Он планировал прожить в Бразилии три месяца, а затем вернуться домой. К сожалению, судьба распорядилась иначе".
Как сообщалось ранее, Гулбис скончался в возрасте 65 лет.
Он родился 30 ноября 1959 года, учился в медицинском институте, но не окончил его. Сначала работал санитаром в больнице и барменом, а в конце 1980-х годов вместе с Андрисом Талбергсом основал кооператив Biržas sabiedrība, который в 1990 году стал компанией SWH. Гулбис стал президентом SWH, позже также входил в совет Latvijas Krajbanka, совет Itera Latvija и был председателем совета SWH Grupa.
В 1990-х и начале 2000-х годов Гулбис работал в нескольких вентспилсских транзитных компаниях и конфликтовал с тогдашним мэром Вентспилса Айваром Лембергсом, став впоследствии одним из потерпевших в масштабном уголовном деле против скандального предпринимателя. В рамках этого разбирательства, которое длилось несколько лет, Лембергс был признан виновным в коррупционных преступлениях, но окончательный вердикт еще не вступил в законную силу.
Бывший мэр Вентспилса обвиняется в том, что вымогал у Гулбиса 26 акций компании Multinord AG стоимостью 14 797 евро.
В прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокурору Айвису Залужинскису, представляющему государственное обвинение, о факте смерти Гулбиса известно не было. Гулбис был допрошен как в суде первой инстанции, так и в апелляционном суде. Защите была предоставлена возможность задать вопросы потерпевшему, поэтому его кончина не должна повлиять на дальнейший ход судебного разбирательства, заявили в прокуратуре.
В общей сложности девять человек из списка свидетелей, которых обвинение хотело вызвать для дачи показаний по этому уголовному делу, умерли, и только один из них был допрошен в суде, заключили в прокуратуре.
В 1988 году у Гулбиса и его тогдашней жены Милены родился сын Эрнест, который впоследствии стал лучшим латвийским теннисистом всех времен.
В настоящее время информация Firmas.lv свидетельствует, что Гулбис является единственным владельцем SIA Customized Solutions. Предприятие зарегистрировано в 2011 году, его уставной капитал составляет 3 тысячи евро. В 2023 году предприятие не получило дохода от своей операционной деятельности и понесло убытки в размере 3 545 евро. Основной деятельностью Customized Solutions является компьютерное программирование и неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
В свое время Гулбис был акционером таких компаний, как SIA Ajura, единственным владельцем которой сейчас является Савицкис, и SIA SWH sets. Ему также частично принадлежали компании Atpūtas bāze "Krišjāņi", Skanstes īpašumi, Blūza klubs, Energo SG, Brain Group, Garkalns, Tas, Mežezers и Damko, которые в настоящее время ликвидированы.
Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 17 декабря.
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