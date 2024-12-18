Загадочная смерть бизнесмена Айнара Гулбиса: друзья раскрывают новые подробности

Он родился 30 ноября 1959 года, учился в медицинском институте, но не окончил его. Сначала работал санитаром в больнице и барменом, а в конце 1980-х годов вместе с Андрисом Талбергсом основал кооператив Biržas sabiedrība, который в 1990 году стал компанией SWH. Гулбис стал президентом SWH, позже также входил в совет Latvijas Krajbanka, совет Itera Latvija и был председателем совета SWH Grupa.

В 1990-х и начале 2000-х годов Гулбис работал в нескольких вентспилсских транзитных компаниях и конфликтовал с тогдашним мэром Вентспилса Айваром Лембергсом, став впоследствии одним из потерпевших в масштабном уголовном деле против скандального предпринимателя. В рамках этого разбирательства, которое длилось несколько лет, Лембергс был признан виновным в коррупционных преступлениях, но окончательный вердикт еще не вступил в законную силу.

Бывший мэр Вентспилса обвиняется в том, что вымогал у Гулбиса 26 акций компании Multinord AG стоимостью 14 797 евро.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокурору Айвису Залужинскису, представляющему государственное обвинение, о факте смерти Гулбиса известно не было. Гулбис был допрошен как в суде первой инстанции, так и в апелляционном суде. Защите была предоставлена возможность задать вопросы потерпевшему, поэтому его кончина не должна повлиять на дальнейший ход судебного разбирательства, заявили в прокуратуре.