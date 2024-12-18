Консилиум врачей решил прекратить лечение больного раком Габриэля

В субботу Габриэль был госпитализирован, так как его состояние здоровья резко ухудшилось - ему стало тяжело дышать, и в больнице он потерял сознание.

"Если случается так, что терапия не срабатывает, то нет смысла продолжать токсическую терапию. Тогда есть два варианта. Если есть еще какие-то возможности, мы терапию меняем. Если возможности эффективной терапии больше нет, то, к сожалению, терапия прекращается и обеспечивается паллиативный уход, чтобы сохранить качество жизни пациента", - пояснила онколог-химиотерапевт RAKUS, председатель правления Ассоциации онкологов Алинта Хегмане.