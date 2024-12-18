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Консилиум врачей решил прекратить лечение больного раком Габриэля

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Габриэлс
Габриэлс Фото: publicitātes

Консилиум врачей Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) решил прекратить лечение больного раком Габриэля, так как терапия для этого пациента не работает, сообщает LSM+.

В субботу Габриэль был госпитализирован, так как его состояние здоровья резко ухудшилось - ему стало тяжело дышать, и в больнице он потерял сознание.

"Если случается так, что терапия не срабатывает, то нет смысла продолжать токсическую терапию. Тогда есть два варианта. Если есть еще какие-то возможности, мы терапию меняем. Если возможности эффективной терапии больше нет, то, к сожалению, терапия прекращается и обеспечивается паллиативный уход, чтобы сохранить качество жизни пациента", - пояснила онколог-химиотерапевт RAKUS, председатель правления Ассоциации онкологов Алинта Хегмане.

Сейчас семья организует Габриэлю паллиативный уход дома.

Подробнее смотрите в сюжете:

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