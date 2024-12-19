Россия перебрасывает системы ПВО из Сирии в Ливию

Бывший офицер сирийского режима сообщил агентству DPA, что часть систем ПВО и танков была перевезена на восток Ливии, в районы, контролируемые генералом Халифой Хафтаром.

Информацию о выводе вооружений подтвердили и представители неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR).

С момента свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия разделена между двумя конкурирующими властными структурами. Правительство в Триполи признается ООН, в то время как парламент, базирующийся на востоке страны, поддерживается силами генерала Хафтара.

Как отмечает DPA, после падения режима Асада западные военные активно наблюдают за действиями России, оценивая, расширяет ли она свое присутствие в Ливии.

Согласно анализу Министерства обороны Германии, датированному 11 декабря, Россия может получить стратегически важный доступ к порту Тобрук на востоке Ливии через посредничество Хафтара. Этот порт может использоваться для доставки боеприпасов и другого военного оборудования.

Генерал Хафтар пользуется давней поддержкой России. Президент Владимир Путин активно поддерживает его борьбу против правительства в Триполи. В арсенале Хафтара - современные системы ПВО и наступательные вооружения, что дает ему преимущество в конфликте.

Кроме того, в Ливии находятся тысячи наемников из российской частной военной компании "Вагнер", которые усиливают позиции генерала.

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что недавно российские грузовые самолеты доставили в восточные регионы Ливии оборудование для систем ПВО С-400 и С-300. Это усиливает обороноспособность сил Хафтара.

При этом, как отмечается в анализе Министерства обороны Германии, Хафтар стремится сохранять сбалансированные отношения с Западом. Среди представителей элиты восточной Ливии также звучат критические голоса в адрес чрезмерного сближения с Россией.

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