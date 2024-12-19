Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2025 год

Сенат одобрил бюджет в среду, а Палата представителей проголосовала за него на прошлой неделе. Теперь законопроект о национальной обороне (NDAA) должен быть подписан президентом Джо Байденом, чтобы вступить в силу.

Утвержденный бюджет предусматривает увеличение заработной платы для военных. Однако в нем содержатся и спорные пункты, такие как ограничения на медицинскую помощь для трансгендерных военнослужащих.

Кроме того, сокращается финансирование программ Министерства обороны, направленных на продвижение разнообразия и равенства. Эти предложения, выдвинутые республиканцами, вызвали критику со стороны демократов, что обострило политические разногласия при утверждении бюджета.

Дебаты по бюджету сопровождались серьезной напряженностью. Демократы выступили против ряда ограничений, предложенных республиканцами, считая их дискриминационными. Это затруднило процесс принятия документа и отразило глубокое политическое разделение в Конгрессе.

Оборонный бюджет остается одной из самых крупных статей расходов в федеральном бюджете США. Тем не менее высокие затраты на национальную оборону регулярно подвергаются критике как со стороны прогрессивных политиков, так и со стороны консерваторов.

Противники увеличения военных расходов считают, что больше средств следует направить на образование, здравоохранение и социальные программы. В то же время сторонники высокого бюджета уверены, что значительные оборонные затраты необходимы для обеспечения национальной безопасности и сохранения глобального влияния США.

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