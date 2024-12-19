В Эстонии 850 самых злостных нарушителей ПДД получат "черные рождественские открытки" от полиции

Такие открытки отправляют тем, кто за год совершил не менее четырех нарушений. Среди получателей 102 человека получат подобное послание второй год подряд, а 22 - уже третий год. В этом году число "черных открыток" увеличилось на 237 по сравнению с прошлым.

Подполковник полиции Сирле Лойго заявила, что увеличение числа адресатов свидетельствует об ухудшении ситуации на дорогах. "Сегодня мы должны больше бояться других участников движения, чем грабителей. Мы не можем быть уверены, что какой-нибудь дорожный хулиган не собьет нас, не убьет или не нанесет вреда", - подчеркнула Лойго.

Рекордсменом этого года стал мужчина 1992 года рождения, который нарушил правила 27 раз. Все его нарушения связаны с управлением автомобилем без водительских прав. Первое нарушение он совершил в 2009 году, когда ему было 17 лет. В этом году свое "рождественское напоминание" он получит в тюрьме, где отбывает наказание за свои многочисленные проступки.

Среди получателей открыток 74 человека стали виновниками 81 дорожно-транспортного происшествия, в которых пострадали 23 человека.

Всего нарушители совершили за год 4542 нарушения, за которые им выписали штрафы на сумму почти полмиллиона евро.

Большинство нарушителей - молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет с гражданством Эстонии и средним образованием. В этом году среди адресатов "черных открыток" также оказалось 25 женщин.

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