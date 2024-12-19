Сейм утвердил Каспара Пуданса командующим Национальными вооруженными силами

Кандидатуру Пуданса выдвинул президент Латвии Эдгар Ринкевич. Коалиционные партии единогласно поддержали его назначение.

Сам Пуданс заявил, что его приоритетом станет развитие существующих ресурсов НВС для укрепления оборонных возможностей страны. По его словам, он имеет четкое видение того, что нужно делать, чтобы вооруженные силы становились сильнее.

Каспар Пуданс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 года он исполняет обязанности командира Земессардзе.

Его военное образование включает обучение в Латвийской национальной академии обороны, Балтийском колледже обороны в Эстонии и Военной академии во Франции. Помимо этого, Пуданс получил степень бакалавра в области права и магистра в сфере управления качеством.

Его служебный опыт превышает 20 лет. Он занимал различные должности в Сухопутных войсках, Земессардзе и Объединенном штабе НВС. Международный опыт Пуданс получил, участвуя в миссии в Афганистане, а также в качестве военного представителя Латвии в штаб-квартире НАТО и ЕС в Брюсселе.

Согласно латвийскому законодательству, командующий НВС назначается Сеймом на четырехлетний срок по предложению президента.

Действующий командующий Леонид Калныньш завершит свои полномочия в январе 2025 года. Каспар Пуданс официально вступит в должность 27 января 2024 года.

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