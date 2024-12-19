Гражданину России запретили въезд в Латвию по соображениям безопасности

Россиянин был остановлен в пункте пограничного контроля Рижского аэропорта. После проверки он был отправлен обратно в страну выезда.

Кроме того, в этом же пункте выявили два случая отсутствия действительных документов для поездки. Гражданке Испании, направлявшейся в Великобританию, и гражданке Эстонии, вылетающей на Кипр, было отказано в выезде из Латвии.

За последние сутки пограничники привлекли к административной ответственности или отказали в пересечении границы 12 гражданам из разных стран. Среди них четыре гражданина Беларуси, два гражданина Литвы, два гражданина Азербайджана, а также граждане России, Австрии, Казахстана и Сербии.

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