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Гражданину России запретили въезд в Латвию по соображениям безопасности

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Терминал Рижского аэропорта. Иллюстративное фото
Терминал Рижского аэропорта. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 18 декабря, Государственная пограничная служба запретила въезд в Латвию гражданину России, руководствуясь соображениями безопасности, сообщает LETA.

Россиянин был остановлен в пункте пограничного контроля Рижского аэропорта. После проверки он был отправлен обратно в страну выезда.

Кроме того, в этом же пункте выявили два случая отсутствия действительных документов для поездки. Гражданке Испании, направлявшейся в Великобританию, и гражданке Эстонии, вылетающей на Кипр, было отказано в выезде из Латвии.

За последние сутки пограничники привлекли к административной ответственности или отказали в пересечении границы 12 гражданам из разных стран. Среди них четыре гражданина Беларуси, два гражданина Литвы, два гражданина Азербайджана, а также граждане России, Австрии, Казахстана и Сербии.

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