"От греха (и беларусов) подальше": чем завершилось расследование о крупном заводе в Даугавпилсе

Ситуация напоминает случаи, когда российские олигархи после введения санкций меняли владельцев своих компаний, чтобы избежать проблем с банками и местными властями. Заместитель главы Службы финансовой разведки Паулис Ильенков отметил, что такие сделки могут быть фиктивными и направленными на обход санкций. Однако он подчеркнул, что не имеет права комментировать конкретные случаи.

Государственная служба безопасности (VDD) заявила, что изучает ситуацию в рамках своей компетенции, но отказалась от дальнейших комментариев.

После публикации расследования SMD Baltic не только изменила список владельцев, но и опубликовала заявление на своем сайте, где отрицает нарушение санкций.

"Наше предприятие прекратило все поставки в Россию осенью 2022 года, сразу после введения ограничений. SMD Baltic подтверждает, что после введения санкций вся продукция компании не поставляется, не экспортируется и не реэкспортируется напрямую или косвенно в Россию и Беларусь", - говорится в заявлении. Однако о деятельности владельцев компании за пределами Латвии в заявлении ничего не упоминается.

На прошлой неделе Европейская комиссия передала странам ЕС список из почти 500 компаний, которые в 2023 году поставляли в Россию крупные партии микросхем через третьи страны. Местным властям рекомендовано провести расследование их деятельности.

По данным латвийских дипломатов, в Латвии работают 4-5 компаний из этого списка. С ними уже провели переговоры представители Государственной службы безопасности, Министерства иностранных дел и таможни. Компании утверждают, что не знали о конечных получателях своей продукции. Как выяснила Re:Baltica, SMD Baltic не входит в этот список.

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