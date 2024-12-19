После того как журналисты выяснили, что владельцы крупного предприятия в Даугавпилсе, бизнесмены из Беларуси, поставляли России микросхемы для дронов через зарегистрированные за рубежом компании, структура собственности компании SMD Baltic резко изменилась. Единственным акционером стал гражданин Латвии Дмитрий Радкевич.
"От греха (и беларусов) подальше": чем завершилось расследование о крупном заводе в Даугавпилсе
Сергей Хвалько, Сергей Саевц и Максим Богуш, которые владели предприятием, исчезли из списка собственников 5 декабря. Это произошло через месяц после публикации расследования независимых изданий Buro Media и Re:Baltica под названием "Игра на два фронта. Как беларусские владельцы завода в ЕС снабжали чипами воюющую Россию".
В расследовании было показано, как SMD Baltic, производящее микросхемы и электронику, после вторжения России в Украину публично осудило войну и заявило о прекращении сотрудничества с заказчиками из России и Беларуси. Однако через зарегистрированные за пределами ЕС компании владельцы продолжили поставлять микросхемы российскому военно-промышленному комплексу, включая предприятия, связанные с дочерью Владимира Путина. Журналисты выяснили, что беларусские бизнесмены создали сложную схему обхода санкций, чтобы снабжать Россию американскими микросхемами.
Ни SMD Baltic, ни его владельцы не входят в санкционные списки ЕС или Латвии. Тем не менее владельцы поспешили выйти из числа акционеров. Сам Хвалько объяснил свое решение так: "Сейчас беларусы хуже негров, особенно в странах Балтии. Банк закрывает счета и даже ничего не объясняет - политика".
Ситуация напоминает случаи, когда российские олигархи после введения санкций меняли владельцев своих компаний, чтобы избежать проблем с банками и местными властями. Заместитель главы Службы финансовой разведки Паулис Ильенков отметил, что такие сделки могут быть фиктивными и направленными на обход санкций. Однако он подчеркнул, что не имеет права комментировать конкретные случаи.
Государственная служба безопасности (VDD) заявила, что изучает ситуацию в рамках своей компетенции, но отказалась от дальнейших комментариев.
После публикации расследования SMD Baltic не только изменила список владельцев, но и опубликовала заявление на своем сайте, где отрицает нарушение санкций.
"Наше предприятие прекратило все поставки в Россию осенью 2022 года, сразу после введения ограничений. SMD Baltic подтверждает, что после введения санкций вся продукция компании не поставляется, не экспортируется и не реэкспортируется напрямую или косвенно в Россию и Беларусь", - говорится в заявлении. Однако о деятельности владельцев компании за пределами Латвии в заявлении ничего не упоминается.
На прошлой неделе Европейская комиссия передала странам ЕС список из почти 500 компаний, которые в 2023 году поставляли в Россию крупные партии микросхем через третьи страны. Местным властям рекомендовано провести расследование их деятельности.
По данным латвийских дипломатов, в Латвии работают 4-5 компаний из этого списка. С ними уже провели переговоры представители Государственной службы безопасности, Министерства иностранных дел и таможни. Компании утверждают, что не знали о конечных получателях своей продукции. Как выяснила Re:Baltica, SMD Baltic не входит в этот список.
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