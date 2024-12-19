Трагедия в Золитуде: Верховный суд отменил приговор инженеру Ивару Сергету

19 декабря Верховный суд (ВС) отменил решение Рижского окружного суда по делу о трагедии в Золитуде. Приговор в отношении строительного инженера Ивара Сергета был аннулирован, так как из обвинения необоснованно исключили отдельные обстоятельства. Об этом сообщило агентство LETA.