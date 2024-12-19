19 декабря Верховный суд (ВС) отменил решение Рижского окружного суда по делу о трагедии в Золитуде. Приговор в отношении строительного инженера Ивара Сергета был аннулирован, так как из обвинения необоснованно исключили отдельные обстоятельства. Об этом сообщило агентство LETA.
Трагедия в Золитуде: Верховный суд отменил приговор инженеру Ивару Сергету
Также суд отменил оправдательный приговор ряду фигурантов. Среди них - проектный эксперт Андрис Гулбис, руководитель строительных работ компании Re&Re Станислав Кумпиньш, строительный надзорщик Мартиньш Драудиньш и бывший заместитель начальника Рижской строительной инспекции Янис Баложис. Верховный суд отметил недостаточную аргументацию, касающуюся отказа от доказательств, которые подтверждали обвинение.
В части, касающейся остальных обвиняемых, приговор Рижского окружного суда был оставлен без изменений.
Теперь дело будет повторно рассмотрено в Рижском окружном суде. Ожидается, что суд учтет указания Верховного суда и проведет более тщательный анализ доказательств и аргументов.
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