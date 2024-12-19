Юревиц признал ошибки в процессе выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии

Юревиц пояснил, что вечером в среду стало очевидно: ни один из двух кандидатов не обладает достаточной поддержкой. "В этой ситуации единственным ответственным решением было отозвать кандидатуры", - сказал он. Юревиц напомнил, что "Новое Единство" изначально выступало за выдвижение единого кандидата, который смог бы заручиться поддержкой всего парламента.

По его словам, проводить голосование в такой ситуации было бы неправильно. По его мнению, если бы процесс голосования прошел сегодня, это еще больше подорвало бы репутацию Банка Латвии.

Несмотря на заявления оппозиции о том, что подобные действия усложнят поиск квалифицированного специалиста, Юревиц выразил уверенность: в январе коалиция сможет найти высококвалифицированного профессионала, который будет пользоваться доверием общества.

"Мы понимаем, что этот процесс не помогает в поиске подходящих кандидатов, но он дает время для тщательного выбора и обсуждения", - добавил он.