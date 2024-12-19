В процессе выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии были допущены ошибки. Теперь важно сделать этот процесс более прозрачным и понятным для общества. Об этом заявил руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц, комментируя ситуацию в четверг, пишет LETA.
Юревиц признал ошибки в процессе выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии
Юревиц пояснил, что вечером в среду стало очевидно: ни один из двух кандидатов не обладает достаточной поддержкой. "В этой ситуации единственным ответственным решением было отозвать кандидатуры", - сказал он. Юревиц напомнил, что "Новое Единство" изначально выступало за выдвижение единого кандидата, который смог бы заручиться поддержкой всего парламента.
По его словам, проводить голосование в такой ситуации было бы неправильно. По его мнению, если бы процесс голосования прошел сегодня, это еще больше подорвало бы репутацию Банка Латвии.
Несмотря на заявления оппозиции о том, что подобные действия усложнят поиск квалифицированного специалиста, Юревиц выразил уверенность: в январе коалиция сможет найти высококвалифицированного профессионала, который будет пользоваться доверием общества.
"Мы понимаем, что этот процесс не помогает в поиске подходящих кандидатов, но он дает время для тщательного выбора и обсуждения", - добавил он.
Юревиц признал, что решение об отзыве кандидатур было принято в последний момент. Однако он подчеркнул, что это было лучшее из возможных решений. По его словам, необходимо предоставить больше времени для выдвижения и обсуждения кандидатур, чтобы эксперты и общественность могли тщательно оценить их.
Он также отметил, что ошибки в процессе выдвижения должны быть проанализированы, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. Юревиц пообещал, что процесс станет более прозрачным и понятным для общества. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность внесения изменений в закон "О Банке Латвии", чтобы четче определить процедуры.
Ранее "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) договорились отказаться от своих кандидатов. "Новое Единство" поддерживало действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, а СЗК - председателя правления Altum Рейниса Берзиньша.
Кандидатуру Казакса также поддерживали "Прогрессивные", а Берзиньша - оппозиционные партии, включая Национальное объединение, "Объединенный список" (AS) и "Латвия на первом месте". Партия "Стабильности!" предложила третьего кандидата - Павла Кузьмина.
Если Сейм не изберет нового президента Банка Латвии до конца недели, страна временно лишится права голоса в Совете Европейского центрального банка (ЕЦБ) с 21 декабря.
Согласно закону "О Банке Латвии", президента Банка избирает Сейм по предложению не менее десяти депутатов. Срок полномочий составляет пять лет, причем одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков подряд.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!