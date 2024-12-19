Марис Калис назначен исполняющим обязанности президента Банка Латвии

Ранее в этот день в парламенте проходили выборы нового президента Банка Латвии. Однако коалиционные партии "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК) отозвали свои кандидатуры. Казакса и председателя правления Altum Рейниса Берзиньша решили не выдвигать, чтобы в январе достичь согласия по единому кандидату.

Единственным претендентом на голосовании стал кандидат от оппозиционной партии "Стабильности!" Павел Кузьмин. Однако он не получил необходимого числа голосов.

Калис будет исполнять обязанности президента до избрания нового главы Банка Латвии. Коалиционные партии пообещали, что окончательное решение будет принято до конца января 2025 года.

Марис Калис работает в Банке Латвии с 1998 года. В 2001-2007 годах он был членом правления, отвечая за подготовку финансовой отчетности и управление рисками. С 2007 по 2020 год занимал пост председателя правления. С 2020 года Калис является заместителем президента Банка Латвии, его полномочия рассчитаны на пять лет.

Мартиньш Казакс был избран президентом Банка Латвии 12 декабря 2019 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 76 депутатов. Срок его полномочий истекает в декабре этого года.

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