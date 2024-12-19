Решение Эстонской академии о прекращении сотрудничества c Израилем вызвало скандал

В официальном заявлении EKA отмечается, что задача академии - "обеспечить безопасную и надежную рабочую и творческую среду для членов, студентов и сотрудников академии, независимо от поколения, религии или убеждений".

Руководство подчеркнуло, что EKA - "платформа для осмысления происходящего в мире", где "все взгляды, которые ценят человечество, достойны обсуждения". При этом, как уточнили СМИ, EKA сейчас не имеет партнерских отношений ни с израильскими, ни с палестинскими вузами.

По данным Eesti Ekspress, решение стало поводом для отмены в феврале второй части семинара израильского доцента Джонатана Вентуры (колледж "Шенкар"), посвященного теоретическим основам дизайна. Студентам сообщили, что сотрудничество с Израилем прекращено полностью.

Совет EKA отреагировал на критику, призвав руководство академии пересмотреть свою позицию. Как заявила председатель совета Мария Мяги-Рохтметс (в интервью ERR), необходимо "также сотрудничать с Министерством образования и науки и Министерством иностранных дел".