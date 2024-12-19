Эстонская академия художеств (EKA) объявила о приостановке действия последнего соглашения программы ERASMUS+ с израильскими университетами, сославшись на "сложные международные настроения" и внутренний климат в самом вузе. Решение было озвучено во вторник, 17 декабря, и вызвало острую реакцию в эстонском обществе, академических кругах и государственной власти.
Решение Эстонской академии о прекращении сотрудничества c Израилем вызвало скандал
В официальном заявлении EKA отмечается, что задача академии - "обеспечить безопасную и надежную рабочую и творческую среду для членов, студентов и сотрудников академии, независимо от поколения, религии или убеждений".
Руководство подчеркнуло, что EKA - "платформа для осмысления происходящего в мире", где "все взгляды, которые ценят человечество, достойны обсуждения". При этом, как уточнили СМИ, EKA сейчас не имеет партнерских отношений ни с израильскими, ни с палестинскими вузами.
По данным Eesti Ekspress, решение стало поводом для отмены в феврале второй части семинара израильского доцента Джонатана Вентуры (колледж "Шенкар"), посвященного теоретическим основам дизайна. Студентам сообщили, что сотрудничество с Израилем прекращено полностью.
Совет EKA отреагировал на критику, призвав руководство академии пересмотреть свою позицию. Как заявила председатель совета Мария Мяги-Рохтметс (в интервью ERR), необходимо "также сотрудничать с Министерством образования и науки и Министерством иностранных дел".
Министерство образования и науки Эстонии, в лице министра Кристины Каллас ("Ээсти 200"), подчеркнуло важность продолжения контактов: "В Израиле есть университеты с очень высоким научным уровнем, и сотрудничество с ними должно продолжаться". По словам Каллас, министерство направит EKA письмо с просьбой пересмотреть решение и будет совместно с МИД оказывать вузам большую поддержку в разработке международной политики.
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) заявил на пресс-конференции, что EKA должна "пересмотреть свое решение". Государственные органы подчеркивают, что Эстония традиционно поддерживает тесные научные и образовательные связи с Израилем.
Против решения резко выступила Еврейская община Эстонии, выразив "возмущение и глубокое сожаление" в своем заявлении, опубликованном Rus.Postimees. По мнению общины, решение EKA "противоречит принципам академической свободы, международного обмена знаниями и культурного диалога", а также подрывает обязательства Эстонии, взятые при подписании определения антисемитизма IHRA в 2007 году.
"Это решение также подрывает основы сотрудничества и взаимопонимания", – отметила Еврейская община, добавив, что таким образом "укореняются предрассудки и создается опасная среда, в которой проявления антисемитизма становятся приемлемыми".
Община призвала Министерство образования и науки и МИД Эстонии предпринять "решительные и конкретные шаги" для восстановления полноценного сотрудничества с Израилем.
В публичном пространстве прозвучали и более резкие оценки. Журналист Микк Салу (Postimees) назвал решение EKA "отвратительным", а объяснения ректора Марта Кальма - "позорными". Салу провел исторические параллели, упомянув Юрия Лотмана, вынужденного в свое время покинуть Ленинград, и сравнив ситуацию вокруг EKA с антисемитизмом прошлых эпох: "Рожденный в Таллинне Альфред Розенберг был бы сейчас горд", – написал Салу.
По его мнению, нынешний шаг EKA связан с идеологией движения Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), которая, по его словам, на практике означает враждебное отношение не только к Израилю, но и к евреям в целом.
На фоне скандала другие ведущие вузы Эстонии заняли иную позицию. Тартуский университет не планирует ограничивать научное сотрудничество, которое осуществляется через совместные публикации статей. В университете подчеркнули, что, в отличие от EKA, о существовании пропалестинских групп или объединений им не известно. Таллиннский технический университет, у которого есть меморандум о взаимопонимании с одним из израильских институтов, также не намерен приостанавливать сотрудничество. По словам руководителя по связям со СМИ Крыыт Ныгес, этот вопрос даже не рассматривался.
На фоне широкой критики, ректору Марту Кальма и руководству EKA еще предстоит объяснить мотивы своего шага и принять решение о его будущем.
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