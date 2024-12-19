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Трагедия в Нигерии: 35 детей погибли в давке на ярмарке

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Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в результате давки на школьной ярмарке на юго-западе Нигерии погибли 35 детей и серьезно пострадали еще шесть человек.

Восемь человек были арестованы в связи с трагедией, произошедшей в среду, 18 декабря, в Ибадане, третьем по величине городе Нигерии.

Ярмарка проходила в исламской средней школе в городском районе Башорун.

Среди задержанных - главный спонсор мероприятия. Организаторами мероприятия выступили Wings Foundation и радио Agidigbo FM. Полиция начала расследование.

"Наши сердца с семьями и близкими, пострадавшими от этой трагедии. Пусть души усопших упокоятся с миром", - сказал губернатор штата, где произошла трагедия.

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