Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

В кинотеатре эстонского университета прошли партизанские киносеансы антиизраильской пропаганды

Перевод: BNS
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Объявление о партизанском киносеансе.
Объявление о партизанском киносеансе. Фото: Kuvatõmmis

Балтийская школа кино и медиа Таллиннского университета была крайне изумлена, когда выяснилось, что в ее кинозале проводились антиизраильские пропагандистские мероприятия, сообщает Rus.Postimees.

Во вторник политик от Партии реформ Гаспар Шабад заявил в газете Eesti Päevaleht, что в кинозале SuperNova Балтийской школы кино и медиа (BFM) Таллиннского университета (TLÜ) проводятся пропалестинские пропагандистские мероприятия и демонстрируются фильмы соответствующего содержания.

BFM опровергла это утверждение. "Заявление Шабада вызвало у нас сильное удивление, - сказала руководитель отдела коммуникаций BFM Маргит Адорф. - В чудо-списке фильмов, демонстрируемых в кинозале BFM, нет ни пропалестинских, ни каких-либо других пропагандистских фильмов".

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти