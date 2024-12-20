Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Жизнь под страхом смерти: невероятное освобождение гражданина Эстонии из плена

Перевод: Вера Копти
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Взятые в плен иностранцы.
Взятые в плен иностранцы. Фото: Erakogu

Ранее: гражданин Эстонии Алекс Клишевич отправляется в Мьянму для охраны китайского бизнесмена, но вместо этого попадает в ловушку мафии, занимающейся интернет-мошенничеством, наркотрафиком и торговлей людьми. Его заставляют обучать местных боевиков и пытаются принудить к изготовлению бомбы, сообщает Rus.Postimees.

Опасные для жизни приключения Алекса в нестабильном регионе, раздираемом гражданской войной и вооруженными конфликтами, становятся по-настоящему безумными, когда ему кажется, что вырваться из лап мафии вот-вот удастся. 

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти