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Россияне баллистической ракетой атаковали поселок в Харьковской области. Есть жертвы

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Ракетные комплексы "Искандер" во время зимних учений.
Ракетные комплексы "Искандер" во время зимних учений. Фото: RUSSIAN DEFENSE MINISTRY PRESS/AP

Три человека погибли в результате попадания баллистической ракеты "Искандер-М", выпущенной российскими войсками, в поселок Шевченково Купянского района Харьковской области, сообщает ВВС со ссылкой на областную военную прокуратуру.

В результате удара пострадали 12 жилых домов. Погибли две женщины и один мужчина.

Кроме того, в поселке Двуречная Купянского района 54-летняя женщина была ранена в результате удара FPV-дрона.

Шевченково находится примерно в 30 километрах на запад от Купянска - относительно далеко от линии фронта, которая тянется на северо-восток от Купянска.

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