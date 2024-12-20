Три человека погибли в результате попадания баллистической ракеты "Искандер-М", выпущенной российскими войсками, в поселок Шевченково Купянского района Харьковской области, сообщает ВВС со ссылкой на областную военную прокуратуру.
Россияне баллистической ракетой атаковали поселок в Харьковской области. Есть жертвы
В результате удара пострадали 12 жилых домов. Погибли две женщины и один мужчина.
Кроме того, в поселке Двуречная Купянского района 54-летняя женщина была ранена в результате удара FPV-дрона.
Шевченково находится примерно в 30 километрах на запад от Купянска - относительно далеко от линии фронта, которая тянется на северо-восток от Купянска.
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