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Видео Под Алуксне из-за плохого состояния дороги в кювет вылетел автобус

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Автотранспортное предприятие Wanema, ранее известное как Talsu autotransports, вечером 19 декабря опубликовало в Facebook видео, на котором видно, как из-за плохого состояния дороги в кювет соскальзывает автобус.

Пассажиров в автобусе не было, а водитель не пострадал.

"Хотим проинформировать, что состояние дорог зимой часто очень плохое, в результате чего автобус может задерживаться или водитель может принять решение не продолжать маршрут.

Это видео было снято вечером 19 декабря. К сожалению, внимательное вождение не защитило водителя от вылета в кювет. Видео снято под Алуксне.

К счастью, в автобусе не было ни одного пассажира и сам водитель не пострадал.

Надеемся на ваше понимание в ситуациях, когда дороги очень скользкие - мы главным образом заботимся о вашей безопасности", - пишет предприятие.

В зимний период Latvijas Valsts ceļi призывает водителей быть особенно внимательными на дороге, выбирать скорость движения в зависимости от состояния дорожного покрытия и соблюдать безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств.

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