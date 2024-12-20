"Мы сегодня везем на Луцавсалу умирающего пациента. Хотим исполнить его самое больше желание. Возможно, по пути он умрет, но мы хотя бы попытаемся". Так жарким сентябрьским днем родилась идея о совместном благотворительном проекте TVNET GRUPA и Hospiss LV, Hospiss Māja под названием "Исполни желание", в рамках которого на Рождество и в дальнейшем весь год сторонников призывают помочь исполнить желания живущих в хосписе неизлечимо больных людей.
Примите участие в благотворительной акции TVNET GRUPA "ИСПОЛНИ ЖЕЛАНИЕ": почему для нас это важно?
Тогда мы встретили Валерия и его друга Даниэля (имя изменено). Состояние здоровья Валерия в тот момент резко ухудшалось, однако он очень хотел увидеть свой сад, который в лабиринтах огородов Луцавсалы напоминал маленький рай.
Валерий был словно высохшее дерево, но солнечный свет, струившийся сквозь бокалы с безалкогольным шампанским, пересекаясь и образуя радужный мост, вызвал на его лице улыбку. Друзья тепло попрощались с ним, и смерть в тот вечер отступила, его наполняли лишь бесконечные нежность и любовь.
"У нас сильная кладбищенская культура, но совсем нет культуры умирания", - говорит член правления Hospiss Māja Жанете Янсоне. Исполнение неисполненного желания умирающего человека относится к этой культуре умирания.
"Нужно помнить, что, пусть и неизлечимо больной, но этот человек по-прежнему жив, у него есть свои желания и нужды. Не игнорируйте желания умирающего человека. Позвольте ему принимать собственные решения. Это очень важно, что человек еще может принять собственное решение, решить за себя, тогда он чувствует себя живым и сильным. Он не списан".
Несмотря на то, что мы рады каждому центу, пожертвованному в рамках этой акции, Янсоне считает, что самой большой пользой акции является информирование общества. "То, что вообще говорится об умирающих людей, что они такие же члены общества, как и все остальные".
"Исполнение желания - это не просто утешить неизлечимо больного человека, это завязать последний узел в жизни, не обречь себя на то, чтобы идти к смерти с пустыми руками навстречу неизвестности. Это возможность подготовиться к смерти и вечности всем сердцем и душой - в последний раз посетить места детства или встретиться с человеком, с которым давно не виделись, с которым нас разделяет океан. Нет ничего невозможного, если мы объединим наши усилия", - говорит автор идеи журналист TVNET Дита Дерума.Дита Дерума
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис: "Мы - люди, мы всегда категорически отказываемся умирать, так как у нас так много несделанных дел, непобежденных битв, несостоявшихся встреч, красивых воспоминаний... Мы вступаем в этот мир с безусловной любовью, но уходим одни, потому что близость смерти – это глубоко личное, недоступное, но очень осознанное состояние. Это осознание отделяет людей от других сущностей - мы понимаем, что умираем. Поэтому исполнить последнее желание умирающего человека - благоговейное подтверждение того, как прекрасна жизнь, когда мы можем не только получать радость, но и дарить ее.
Поэтому призываю и тебя принять участие в благотворительной акции TVNET GRUPA, Hospiss LV и Hospiss Māja и исполнить желания неизлечимо больных людей!"
Томс Островскис
Последние желания часто отражают самые важные ценности, мечты и отношения в жизни человека. Это может быть желание в последний раз увидеть своих детей, встретиться с давно потерянным другом, почувствовать ветер на морском берегу или завершить незаконченное дело. Исполняя эти желания, мы не только проявляем уважение к ценностям человека, но и даем ему почувствовать, что к его желаниям прислушиваются и ценят их. Такая поддержка дает душевный покой и уменьшает эмоциональные страдания, которые чаще всего идут рука об руку с физическими.
Это может коснуться каждого
По мере того как европейские общества стремительно стареют, паллиативная помощь, в том числе хосписная, становится все более актуальной не только в конце жизни, но и в более молодые годы. По данным Европейской ассоциации паллиативной медицины (EAPC), ежегодно в паллиативной помощи нуждаются уже около 4,4 миллиона человек по всей Европе.
Социальное предприятие Hospiss Māja подчеркивает, что в Латвии ежегодно умирает около 29 000 жителей, из которых только 10% переживают быструю смерть. Это означает, что 90% умирающих людей и их близкие сталкиваются с физическими и психологическими проблемами. По этой причине 11 ноября 2022 года благотворительная организация Hospiss LV на платформе ManaBalss.lv начала сбор подписей в поддержку инициативы "За право на достойную смерть. За введение оплачиваемой государстве услуги хосписного ухода в Латвии". За несколько дней ее подписали более 10 тысяч человек, и уже через десять дней - 21 ноября - она была подана в Сейм.
Уже с начала этого года пациенты могут получить финансируемую государством услугу мобильной бригады паллиативной помощи по своему месту жительства, социальное предприятие Hospiss Māja является одним из трех выбранных государством поставщиков услуг. Договоры заключены с четырьмя предприятиями - Magnum Social & Medical Care или Rūre, MED4U, Cilvēks и Hospiss Māja.
Однако не все покрывает государство. Исполнение желания умирающего человека, собаки-помощники в паллиативной палате, последний день рождения с тортом и шариками и угощениями в стационарах больницы - некоторые из вещей, которые покрываются за счет пожертвований. Давайте поможем нашим близким в последний раз почувствовать себя живыми и будем ценить данный нам день!
Исполняя последние желания неизлечимо больных людей, мы помогаем умирающим почувствовать себя живыми и ценными. Это возможность сохранить ценности человечества и напомнить себе о важности отношений, мечты и отпущенного нам времени. Объединив усилия, мы можем подарить жизни последний лучик, даже в самом конце.