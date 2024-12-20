Примите участие в благотворительной акции TVNET GRUPA "ИСПОЛНИ ЖЕЛАНИЕ": почему для нас это важно?

Поэтому призываю и тебя принять участие в благотворительной акции TVNET GRUPA, Hospiss LV и Hospiss Māja и исполнить желания неизлечимо больных людей!" Томс Островскис

Последние желания часто отражают самые важные ценности, мечты и отношения в жизни человека. Это может быть желание в последний раз увидеть своих детей, встретиться с давно потерянным другом, почувствовать ветер на морском берегу или завершить незаконченное дело. Исполняя эти желания, мы не только проявляем уважение к ценностям человека, но и даем ему почувствовать, что к его желаниям прислушиваются и ценят их. Такая поддержка дает душевный покой и уменьшает эмоциональные страдания, которые чаще всего идут рука об руку с физическими.

Это может коснуться каждого

По мере того как европейские общества стремительно стареют, паллиативная помощь, в том числе хосписная, становится все более актуальной не только в конце жизни, но и в более молодые годы. По данным Европейской ассоциации паллиативной медицины (EAPC), ежегодно в паллиативной помощи нуждаются уже около 4,4 миллиона человек по всей Европе.