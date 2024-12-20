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Россия обстреляла Киев ракетами "Кинжал" и "Искандер"

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Киев после ракетного удара
Киев после ракетного удара Фото: Reuters/ScanPix

В пятницу в результате российского ракетного удара по Киеву убит по меньшей мере один человек, сообщил глава военной администрации столицы Украины Сергей Попко, пишет AFP.

Он добавил, что россияне в 7 часов утра нанесли по Украине удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и баллистическими ракетами ближнего радиуса действия "Искандер".

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты нанесли повреждения в четырех районах города и два человека были доставлены в больницу. Обломки ракеты вызвали пожары в жилых домах. Также загорелись несколько автомобилей.

Власти Украины сообщили и о ракетной атаке на Херсон, в результате которой погиб один человек, а еще шесть получили ранения.

Под обстрел попали и другие города Украины.

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