Россия обстреляла Киев ракетами "Кинжал" и "Искандер"

Он добавил, что россияне в 7 часов утра нанесли по Украине удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и баллистическими ракетами ближнего радиуса действия "Искандер".

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты нанесли повреждения в четырех районах города и два человека были доставлены в больницу. Обломки ракеты вызвали пожары в жилых домах. Также загорелись несколько автомобилей.

Власти Украины сообщили и о ракетной атаке на Херсон, в результате которой погиб один человек, а еще шесть получили ранения.

Под обстрел попали и другие города Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!