Мошенники распространяют фейковые лотереи и СМС-сообщения от имени банка Citadele

Используя различные поддельные профили, мошенники в Facebook призывают клиентов банка заполнить анкету и получить денежный приз. В свою очередь получателем сообщений предлагается зарегистрировать счет в банке, чтобы якобы повысить его безопасность.

Глава отдела IT-безопасности банка Citadele Роберт Бирзгалис указывает, что в предпраздничное время число случаев мошенничества вырастает, поэтому банк призывает жителей обращать особое внимание на ситуации, когда речь идет о подтверждении информации о платеже или личной информации, различных финансовых предложениях и банковских рекламах.

Бирзгалис напоминает, что ни в коем случае нельзя открывать присланные ссылки и вводить данные, кроме того, перед тем, как ввести свои данные, всегда нужно убедиться, что адрес интернет-банка настоящий.

Банк Citadele напоминает, что не распространяет ни лотереи, ни сообщения такого вида, и не просит клиентов вводить имена, пароли, коды или другую личную информацию.

Если есть подозрения в том, что вы стали жертвой мошенничества, банк призывает незамедлительно связаться с ним, а также сообщить в Государственную полицию.

Сейчас Citadele проводит все необходимые действия, чтобы мошеннические порталы были закрыты как можно быстрее.

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