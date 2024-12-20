В пятницу в столице Хорватии Загребе в результате нападения с ножом в начальной школе погибла семилетняя девочка. Еще пять детей и учитель получили ранения, сообщает полиция.
В Хорватии произошло нападение на школу: погибла семилетняя девочка, есть раненые
Инцидент произошел в 9:50 утра в начальной школе Пречко. Нападавший, молодой мужчина, был задержан на месте.
Министр здравоохранения Ирэна Хрстич подтвердила, что нападавшему больше 18 лет. По сообщениям местных СМИ, ему 19 лет.
На видео, опубликованных в хорватских СМИ, видно, как дети в панике выбегают из школьного здания, а на школьный двор приземляется медицинский вертолет.
Премьер-министр Андрей Пленкович открыл заседание правительства заявлением о шоке и глубокой обеспокоенности этим нападением. Он отметил, что власти продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Несколько пострадавших детей были доставлены в разные больницы Загреба, добавил премьер-министр.
Согласно сообщениям телеканала HRT, нападавший вошел в школу, сразу направился в класс, где находились первоклассники, и напал на детей.
Подобные нападения в школах в Хорватии случаются крайне редко. Однако менее чем год назад, в мае прошлого года, в соседней Сербии произошла трагедия, когда подросток устроил стрельбу в школе в Белграде, убив девять учеников и охранника.
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