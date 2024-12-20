В Хорватии произошло нападение на школу: погибла семилетняя девочка, есть раненые

Инцидент произошел в 9:50 утра в начальной школе Пречко. Нападавший, молодой мужчина, был задержан на месте.

Министр здравоохранения Ирэна Хрстич подтвердила, что нападавшему больше 18 лет. По сообщениям местных СМИ, ему 19 лет.

На видео, опубликованных в хорватских СМИ, видно, как дети в панике выбегают из школьного здания, а на школьный двор приземляется медицинский вертолет.

Премьер-министр Андрей Пленкович открыл заседание правительства заявлением о шоке и глубокой обеспокоенности этим нападением. Он отметил, что власти продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Несколько пострадавших детей были доставлены в разные больницы Загреба, добавил премьер-министр.

Согласно сообщениям телеканала HRT, нападавший вошел в школу, сразу направился в класс, где находились первоклассники, и напал на детей.

Подобные нападения в школах в Хорватии случаются крайне редко. Однако менее чем год назад, в мае прошлого года, в соседней Сербии произошла трагедия, когда подросток устроил стрельбу в школе в Белграде, убив девять учеников и охранника.

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