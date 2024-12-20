"Все эти посольства находятся в одном здании, которое получило значительные повреждения в результате российского ракетного удара," - заявил представитель МИД.

По словам Тихого, среди пострадавших миссий - посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. "В помещениях выбиты окна, двери, обрушились фрагменты потолков," - добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что атаки на дипломатические миссии повсеместно рассматриваются как нарушение всех возможных "красных линий" и международных норм. "Россия в очередной раз демонстрирует свою абсолютную варварскую сущность," - заключил Тихий.

В результате удара никто из иностранных дипломатов не пострадал, уточнил представитель МИД Украины.

Министерство иностранных дел Португалии вызвало временного поверенного в делах России в Лиссабоне в связи с этим инцидентом. Глава португальского внешнеполитического ведомства Паулу Ранжел заявил, что ущерб, нанесенный посольству, требует жесткой дипломатической реакции.

С осуждением атаки выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На платформе X она написала:

"Очередное ужасное российское нападение на Киев. На этот раз удар пришелся по зданию, где находятся посольство Португалии и несколько других дипломатических миссий. Пренебрежение Путина международным правом достигло новых высот. Мы солидарны с Португалией."

Another heinous Russian attack against Kyiv.



This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.



Putin’s disregard for international law reaches new heights.



Solidariedade com Portugal 🇵🇹 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024

Галерея: Киев после российского удара 20 декабря

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