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ФОТО Российская ракета ударила по зданию в Киеве, где находятся несколько посольств (1)

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Киев после российского удара 20 декабря
Киев после российского удара 20 декабря Фото: AP/Scanpix

В пятницу в Киеве в результате российского ракетного удара пострадало здание, где размещены посольства нескольких стран. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

"Все эти посольства находятся в одном здании, которое получило значительные повреждения в результате российского ракетного удара," - заявил представитель МИД.

По словам Тихого, среди пострадавших миссий - посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. "В помещениях выбиты окна, двери, обрушились фрагменты потолков," - добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что атаки на дипломатические миссии повсеместно рассматриваются как нарушение всех возможных "красных линий" и международных норм. "Россия в очередной раз демонстрирует свою абсолютную варварскую сущность," - заключил Тихий.

В результате удара никто из иностранных дипломатов не пострадал, уточнил представитель МИД Украины.

Министерство иностранных дел Португалии вызвало временного поверенного в делах России в Лиссабоне в связи с этим инцидентом. Глава португальского внешнеполитического ведомства Паулу Ранжел заявил, что ущерб, нанесенный посольству, требует жесткой дипломатической реакции.

С осуждением атаки выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На платформе X она написала:

"Очередное ужасное российское нападение на Киев. На этот раз удар пришелся по зданию, где находятся посольство Португалии и несколько других дипломатических миссий. Пренебрежение Путина международным правом достигло новых высот. Мы солидарны с Португалией."

Галерея: Киев после российского удара 20 декабря

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