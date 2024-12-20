Мужчина обвиняется в попытке совращения несовершеннолетней: полиция передала дело в прокуратуру

Инцидент произошел 6 ноября в Курземе, на автобусной остановке в одном из населенных пунктов. По данным полиции, взрослый мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к несовершеннолетней девушке и приказал ей участвовать в сексуальных действиях.

Как уточнила Шершнева, мужчина использовал агрессивные методы общения, чтобы запугать девушку и добиться выполнения своих требований. Подозреваемый приблизился к пострадавшей, демонстрируя угрожающие жесты в районе паха. Однако ситуацию прервала проходившая мимо женщина, которая вмешалась, что позволило девушке сбежать.

Сотрудники полиции Северной Курземе оперативно отреагировали на инцидент, начав уголовное производство. К 5 декабря расследование было завершено, а материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Сообщается, что ранее подозреваемый не привлекался за подобные преступления.

Государственная полиция напоминает, что дети зачастую не говорят о подобных травматичных событиях. Если ребенок доверился близкому человеку, важно немедленно обратиться за помощью к специалистам. Такие случаи требуют профессионального вмешательства и предоставления ребенку необходимой психологической поддержки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!