Государственная полиция Латвии инициировала уголовное преследование в отношении мужчины, подозреваемого в склонении несовершеннолетней девушки к участию в сексуальных действиях. Об этом сообщила старший специалист отдела общественных связей полиции Мадара Шершнева.
Мужчина обвиняется в попытке совращения несовершеннолетней: полиция передала дело в прокуратуру
Инцидент произошел 6 ноября в Курземе, на автобусной остановке в одном из населенных пунктов. По данным полиции, взрослый мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к несовершеннолетней девушке и приказал ей участвовать в сексуальных действиях.
Как уточнила Шершнева, мужчина использовал агрессивные методы общения, чтобы запугать девушку и добиться выполнения своих требований. Подозреваемый приблизился к пострадавшей, демонстрируя угрожающие жесты в районе паха. Однако ситуацию прервала проходившая мимо женщина, которая вмешалась, что позволило девушке сбежать.
Сотрудники полиции Северной Курземе оперативно отреагировали на инцидент, начав уголовное производство. К 5 декабря расследование было завершено, а материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Сообщается, что ранее подозреваемый не привлекался за подобные преступления.
Государственная полиция напоминает, что дети зачастую не говорят о подобных травматичных событиях. Если ребенок доверился близкому человеку, важно немедленно обратиться за помощью к специалистам. Такие случаи требуют профессионального вмешательства и предоставления ребенку необходимой психологической поддержки.
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