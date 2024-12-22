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ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Люди даже не догадываются, что именно так подхватывают вирусы!

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

"Так сильно, как этой осенью, я не болел уже много лет!" - это самая частая фраза в праздничной атмосфере, которая мелькает в социальных сетях и заставляет тревожиться. В этом году ситуация такова: вирус легко передается, но протекает необычно тяжело. Поэтому есть все основания сделать все возможное, чтобы избежать заболевания. Портал Limon дает несколько советов, как это сделать. 

Но можете ли вы вообще защитить себя? И как? Мы обратились за советом к врачу общей практики Meliva доктору Кейлин Турьякас, познакомились с мудростью китайской медицины и нашли ценные советы в виртуальной клинике. Очень легко заболеть из-за глупых привычек. Но давайте посмотрим правде в глаза - условия тоже плохие: все больше людей ходят на работу больными, а в каждом общественном транспорте можно встретить пару кашляющих пассажиров.

Вот рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и не заболеть.

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