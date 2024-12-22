ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Люди даже не догадываются, что именно так подхватывают вирусы!

"Так сильно, как этой осенью, я не болел уже много лет!" - это самая частая фраза в праздничной атмосфере, которая мелькает в социальных сетях и заставляет тревожиться. В этом году ситуация такова: вирус легко передается, но протекает необычно тяжело. Поэтому есть все основания сделать все возможное, чтобы избежать заболевания. Портал Limon дает несколько советов, как это сделать.