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Премьер-министр на неделю уходит в отпуск

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Эвика Силиня у Рождественской елки в Кабинете министров
Эвика Силиня у Рождественской елки в Кабинете министров Фото: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Эвика Силиня с пятницы, 27 декабря, по 3 января будет находиться в отпуске, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

В этот период обязанности премьер-министра будет исполнять министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Как сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis, в период между праздниками в отпуске находятся еще несколько министров - министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня, министр земледелия Армандс Краузе, министр здравоохранения Хосам Абу Мери, министр сообщения Каспарс Бришкенс, а также директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Депутаты Сейма в настоящее время также ушли в межсессионный отпуск.

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