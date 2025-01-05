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Пачки денег, приклеенные к спине, и в банках с грибами: как безумно в конце 1950-х воровало начальство фабрики Zvaigzne

Перевод: rus.tvnet.lv
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Кража денег. Иллюстративное фото
Кража денег. Иллюстративное фото Фото: TVNET kolāža

К спине парализованной бабушки приклеены пакеты с банкнотами,  трехлитровых банках среди соленых грибов спрятаны скрученные в рулоны струблевки, а в бочке, наполненной краской, - куча денег. В конце 50-х годов 20 века на химическом заводе Zvaigzne начальники воровали с размахом. В то время деньги, полученные от афер, нельзя было конвертировать в криптовалюту, поэтому приходилось проявлять изобретательность. Как рижские следователи выявили "спрута", обворовывавшего государство, и изъяли самое большое количество золота в истории латвийской криминалистики - 16 килограммов?

1958 год. Пока первый искусственный спутник Земли "Спутник-1" сходит с орбиты и сгорает в атмосфере, революционная армия коммуниста Фиделя Кастро начинает наступление на Гавану. Через год Кастро свергнет правительство, сделав Кубу первой социалистической страной на Западе. А тем временем небольшой участок в заливе Литуйя на Аляске становится эпицентром 524-метрового мегацунами - самого мощного в современной истории.

В Латвии в это время происходят менее масштабные, но все же важные события: начинают производство микроавтобуса RAF Latvija и строят первый типовой жилой микрорайон "Агенскалнские сосны".

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