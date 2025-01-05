К спине парализованной бабушки приклеены пакеты с банкнотами, трехлитровых банках среди соленых грибов спрятаны скрученные в рулоны струблевки, а в бочке, наполненной краской, - куча денег. В конце 50-х годов 20 века на химическом заводе Zvaigzne начальники воровали с размахом. В то время деньги, полученные от афер, нельзя было конвертировать в криптовалюту, поэтому приходилось проявлять изобретательность. Как рижские следователи выявили "спрута", обворовывавшего государство, и изъяли самое большое количество золота в истории латвийской криминалистики - 16 килограммов?