В предпоследний рабочий день уходящего года все мысли уже о новогоднем столе. Но в эту пятницу случилось несколько важных событий, которые нельзя пропустить в этой предпраздничной суете: расследование авиакатастрофы в Актау явно указывает на след российских ПВО; в Рижском крематории прошла церемония прощания с 32-летним Янисом Тиммой, а латвийский армлестлер Валтс Ценсонис скончался в возрасте 26 лет; RUS TVNET подводит итоги года в первой части алфавита-2024. Об этом - в традиционной ежедневной подборке от RUS TVNET, в пятницу, 27 декабря.
Главное за 27 декабря ⟩ Прощание с Янисом Тиммой, расследование авиакатастрофы и алфавит событий 2024 года
Новости Латвии:
В пятницу, 27 декабря, в Рижском крематории состоялась церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Из-за повреждения электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией цена на электроэнергию в пятницу, 27 декабря, вырастет в 4 раза - до 142 евро за Мвт/ч, сообщил в соцсети X министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК). У 80% жителей Латвии заключены договоры с фиксированной ценой, и их скачок не затронет, отметил Мелнис.
В следующем году планируется закончить строительство железнодорожной инфраструктуры, чтобы начать пассажирские перевозки в Болдераю, сообщил агентству LETA председатель правления Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс.
В свой день рождения, 24 декабря, скончался латвийский армрестлер Валтс Ценсонис, сообщила Латвийская федерация армрестлинга.
Рижский городской суд 20 декабря приговорил нескольких человек к тюремным срокам, в том числе одного - к пожизненному заключению, за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.
За рубежом:
Предварительные результаты расследования указывают на то, что самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный и потерпевший крушение 25 декабря вблизи аэропорта города Актау на западе Казахстана, столкнулся с "внешними физическими и техническими помехами". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление авиакомпании.
Северокорейский солдат, захваченный Украиной, умер от ран, сообщила разведслужба Южной Кореи в пятницу, 27 декабря.
Клайпедский окружной суд частично удовлетворил иск голливудского актера Клинта Иствуда к литовской компании о незаконном использовании имени актера для рекламы продукта на основе конопли.
В канун Рождества 24-летний житель Эстонии, приняв участие в кампании "Охота за миллионом", выиграл миллион евро, - пишет Limon.ee.
В Рождество Максим Галкин опубликовал в Instagram новое фото жены с дочерью, 11-летней Лизой, пишет Limon.ee.
Интересное чтиво:
2024 год уверенно движется к своему завершению. А это значит - время подводить итоги. И традиционно портал RUS TVNET делает это в виде алфавита. Первую его часть - от А до О - читайте здесь. А вторую ждите в ближайшем будущем.
Канун 1925 года. "Золотые двадцатые" уже перевалили свой экватор, мир вспоминает раны Великой войны, и все громче звучат ритмы нового времени: джаз, индустриализация, вера в прогресс. В Париже пенится шампанское, в Нью-Йорке гремят оркестры. Молодому латвийскому государству 8 лет, и Рига в нем - город-перекресток, где латыши, евреи и остзейские немцы соседствуют с белоэмигрантами. В ритме рынков, мастерских, салонов и читален четыре новогодние мелодии звучат со страниц рижских газет. Этим голосам - столетие, но мы еще можем расслышать их.
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Утром 8 мая 2008 года Джошуа Мэддокс сказал своей семье, что отправляется на длительную прогулку. Был прохладный, но приятный день, и в таких утренних прогулках 18-летнего парня не было ничего необычного. Однако на этот раз все вышло иначе и домой он уже никогда не вернулся. Попытки найти его не увенчались успехом, и на семь лет Джошуа как сквозь землю провалился.
Разделить восемь миллиардов человек населения Земли на двенадцать групп в зависимости от даты их рождения, после чего сделать обобщения о характере, трудовых способностях и привычках выстраивания отношений членов каждой из групп и даже пытаться предсказывать будущее - звучит как логичный и разумный образ действий, не так ли? "О, ты такой сентиментальный, потому что ты Рак! Я понимаю, я Рыбы, мы очень эмоциональны! Кто он по гороскопу? Как это - не знаешь?! Когда у него день рождения? В конце декабря? Тогда Козерог, они умеют зарабатывать деньги и ориентированы на семью! Нет-нет, я не верю в гороскопы, в те, которые написаны для всех, но если вы знаете дату и место рождения, то можете составить углубленную астрологическую карту, узнать свой лунный знак и в каком доме у вас какие планеты..."
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