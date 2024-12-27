Главное за 27 декабря Прощание с Янисом Тиммой, расследование авиакатастрофы и алфавит событий 2024 года

Утром 8 мая 2008 года Джошуа Мэддокс сказал своей семье, что отправляется на длительную прогулку. Был прохладный, но приятный день, и в таких утренних прогулках 18-летнего парня не было ничего необычного. Однако на этот раз все вышло иначе и домой он уже никогда не вернулся. Попытки найти его не увенчались успехом, и на семь лет Джошуа как сквозь землю провалился .

Разделить восемь миллиардов человек населения Земли на двенадцать групп в зависимости от даты их рождения, после чего сделать обобщения о характере, трудовых способностях и привычках выстраивания отношений членов каждой из групп и даже пытаться предсказывать будущее - звучит как логичный и разумный образ действий, не так ли? "О, ты такой сентиментальный, потому что ты Рак! Я понимаю, я Рыбы, мы очень эмоциональны! Кто он по гороскопу? Как это - не знаешь?! Когда у него день рождения? В конце декабря? Тогда Козерог, они умеют зарабатывать деньги и ориентированы на семью! Нет-нет, я не верю в гороскопы, в те, которые написаны для всех, но если вы знаете дату и место рождения, то можете составить углубленную астрологическую карту, узнать свой лунный знак и в каком доме у вас какие планеты..."