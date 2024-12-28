Он заявил, что в результате в Словакии вырастут цены на газ, а страна окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам. В этой ситуации выиграют только США, считает Фицо.

Фото: GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP

22 декабря Роберт Фицо приезжал на переговоры в Москву. После встречи с Владимиром Путиным словацкий премьер заявил, что его визит — это ответ Зеленскому. За три дня до этого Фицо сообщил, что украинский президент подтвердил в беседе с ним свои намерения прекратить транзит российского газа в Словакию.

Власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» было заключено в декабре 2019 года и истекает 31 декабря 2024-го.

С 2022 года, несмотря на войну с Россией, Украина продолжала выполнять условия соглашения и обеспечивать транзит российского газа в Европу.

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В своем последнем видеообращении, размещенном в блоге премьера, Фицо также осудил Зеленского за отказ от прекращения огня.

«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем, и Украина заплатит огромную цену за эту авантюру Запада в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Роберт Фицо.

Он также предложил Словакию в качестве места для мирных переговоров. Фицо отметил, что разговаривал на эту тему с Владимиром Путиным. В ближайшее время премьер-министр Словакии собирается посетить Ватикан и Турцию, где, по его словам, также будет обсуждать вопрос о прекращении военного конфликта между Россией и Украиной.