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Азербайджанский министр: причиной крушения самолета стало орудие ПВО

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Самолет Azerbaijan Airlines под городом Актау
Самолет Azerbaijan Airlines под городом Актау Фото: AP/Scanpix

27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане, стало использование оружия. Об этом сообщает независимое издание Медуза со ссылкой на азербайджанское агентство APA.

Министр стал первым официальным представителем Азербайджана, который публично обвинил внешние факторы в катастрофе. По его словам, выжившие пассажиры и стюарды сообщили о взрывах в воздухе над Грозным. Некоторые члены экипажа получили ранения, а на видеозаписях, опубликованных в СМИ, видна женщина с травмами рук и ног. Крыло самолета оказалось повреждено - на нем были отверстия, а на фюзеляже и внутри салона обнаружены следы воздействия инструментов или ударов.

"Мы выясним, какое именно оружие было применено," - подчеркнул Набиев. Он добавил, что первоначальные сообщения говорили о столкновении с птицами, но характер повреждений указывает на внешние вмешательства.

Трагедия произошла в момент, когда в районе Грозного системы ПВО России отражали атаку украинских дронов. По данным СМИ, среди возможных причин крушения рассматривается попадание российской противовоздушной ракеты.

Авария унесла жизни 37 из 68 человек, находившихся на борту. По словам очевидцев, над Грозным раздавались взрывы, после чего фрагменты самолета начали разрушаться.

Регулярные атаки беспилотников из Украины ранее уже приводили к временной остановке работы российских аэропортов, включая московские.

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