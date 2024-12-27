Сенегал закроет все иностранные военные базы

Премьер-министр Усман Сонко сообщил об этом в Национальном собрании, представляя программу правительства. Он подчеркнул:

"Президент Республики в ближайшем будущем закроет все иностранные военные базы".

Это решение, вероятнее всего, в первую очередь коснется бывшей колониальной державы - Франции. Президент Сенегала Бассиру Диомае Фай ещё в ноябре заявил о своем желании закрыть французские базы в стране. Он подчеркнул:

"Сенегал - независимое и суверенное государство, а суверенитет исключает присутствие иностранных военных баз".

На данный момент Министерства иностранных дел и обороны Франции не прокомментировали это заявление. Однако ранее Франция уже завершила вывод войск из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В четверг было подтверждено, что последние французские военные покинули базу в столице Чада - Нджамене.

Французские власти заявили, что Париж стремится существенно сократить свое военное присутствие в Африке, оставив только силы в Джибути. Это касается и 350 французских военнослужащих, дислоцированных в Сенегале.

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