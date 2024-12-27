США ввели санкции против миллиардера Иванишвили

Хотя основатель правящей партии "Грузинская мечта" в настоящее время не занимает официальных должностей, он считается человеком, контролирующим все ключевые рычаги власти в стране. Иванишвили, как утверждают в Вашингтоне, использует свое влияние для подрыва демократических институтов и ограничения прав и свобод граждан.

Грузия с конца октября охвачена массовыми протестами против правящей партии. Негодование усилилось, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года.

Эти действия вызвали резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, США обвинили Иванишвили и "Грузинскую мечту" в репрессивной политике, направленной против протестующих, журналистов, правозащитников и оппозиции.

Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении подчеркнул:

"Мы решительно осуждаем действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся жестокие репрессии против граждан Грузии, протестующих, сотрудников СМИ, правозащитников и представителей оппозиции".

Он отметил, что Иванишвили разрушает демократические институты, допускает грубые нарушения прав человека и ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.

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