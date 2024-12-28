Спустя два дня после катастрофы авиалайнера Azerbaijan Airlines в Казахстане в этом авиационном происшествии все еще остаются несколько важных обстоятельств, которые нуждаются в разъяснении.
Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане: вопросы, на которые пока нет ответов
25 декабря самолет Embraer E190 выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный. Судя по комментариям пассажиров, после двух незавершенных заходов на посадку на третьем — они услышали громкий звук, похожий на взрыв.
После этого самолет стал с трудом поддаваться управлению, долетел до казахстанского города Актау на побережье Каспийского моря, где врезался в землю, развалился на части и загорелся.
На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли. Среди погибших — оба пилота самолета.
В интернете набирает популярность версия о том, что самолет попал под обстрел зенитной установки в районе Грозного, и у него была повреждена хвостовая часть.
Источники агентства Reuters в Азербайджане, в том числе знакомые с предварительными результатами расследования катастрофы, говорят, что эта версия наиболее вероятна, ее разделяют в стране, и там ждут, что Россия сделает официальное заявление по этому вопросу.
«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского самолета», — сказал источник агентства.
Однако в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил журналистов «не выстраивать какие-либо гипотезы до выводов следствия».
В российских СМИ рассматривают другие версии происшествия — столкновение с птицами или неполадки на борту.
Русская служба Би-би-си собрала вопросы о катастрофе, ответы на которые пока не получены.
Был ли авиалайнер обстрелян с земли?
Это главный вопрос, касающийся этой авиакатастрофы. В пользу версии об обстреле говорит характер повреждений хвостовой части самолета, которая уцелела после падения.
На плоскостях киля и рулей высоты хорошо заметны многочисленные отверстия, похожие на те, которые образуются в результате попадания поражающих элементов боевой части зенитной ракеты.
Кроме того, выжившие пассажиры говорят, что слышали взрыв во время посадки.
Один из них — Субхонкул Рахимов — сказал RT, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но «в третий раз что-то взорвалось»: «Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела».
Был ли закрыт аэропорт Грозного?
В пятницу днем Росавиация выступила с заявлением, из которого можно предположить, что в момент, когда самолет пытался сесть в аэропорту города Грозный, в нем действовал план «Ковер».
«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости», — сказал руководитель агентства Дмитрий Ядров.
По его словам, командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны: «Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау».
Однако 25 декабря сообщений о введении плана «Ковер» в Грозном не поступало.
Судя по сообщениям в российской прессе и официальному телеграм-каналу пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко, в ночь на 25 декабря власти закрывали аэропорт Казани из-за угрозы со стороны украинских беспилотников.
Утром российские военные отчитались, что за ночь сбили 59 дронов над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также Азовским морем.
Также сообщалось о дронах над Грозным, в ингушском городе Малгобек и во Владикавказе.
Однако сообщений о закрытии этих аэропортов в российских информационных агенствах и телеграмм-канале Артёма Кореняко не было.
Агентство Regnum передает слова генерального директора аэропорта Грозный «Северный» Альви Шахгириева, который заявил, что план «Ковер» ввели после того, как азербайджанский самолет улетел.
«Этот самолёт ушёл от нас ещё до введения плана „Ковёр". Самолёт вошёл в зону нашего аэропорта и трижды заходил на посадку, однако приземлиться не смог из-за плохих погодных условий — из-за тумана и низкой облачности не смог сесть. Командир воздушного судна сам принял решение уйти на запасной аэродром. Сообщил нашим диспетчерам, что уходит на Баку. Потом поменял решение и отправился на Актау», — цитирует агентство слова директора аэропорта.
Он не рассказал ничего о работе ПВО и сбитых дронах, а его утверждение о введении плана «Ковер» не подтверждают другие источники.
План «Ковер» объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.
В этом случае все самолеты, которые находятся в зоне, где введен такой план, обязаны покинуть ее и отправиться либо на запасные аэродромы, либо ожидать в другом районе. Кроме того, в аэропортах отменяются рейсы.
Второй важный вопрос, на который нужно найти ответ, — перекрывали ли аэродром и воздушное пространство в то время, когда в Грозном работала ПВО? Какие средства применялись против беспилотников?
На видеозаписи поражения одного из них не видна подлетающая ракета, однако запись не очень четкая.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что к нему попала расшифровка переговоров экипажа с диспетчером в Грозном. Канал утверждает, что самолет трижды пытался сесть в Грозном, но из-за работы РЭБ не мог это сделать и решил вернуться в Баку.
После этого, написал канал, экипаж сообщил об «ударе птиц» и отказе управления. Управление, судя по дальнейшей траектории полета самолета, действительно отказало, по крайней мере частично.
Если аэропорт не был закрыт, то это означает, что эффективной системы предупреждения об ударе беспилотников в регионе нет.
И если гражданский аэропорт продолжал работать, то почему было разрешено открывать огонь на поражение воздушных целей?
Если аэропорт был закрыт, то придется объяснять, как лайнер с пассажирами мог оказаться в зоне действия ПВО.
Почему самолет отправился в Казахстан?
О том, что происходило с самолетом после исчезновения его отметки в сервисе Flightradar24 и до появления над Каспийским морем, можно узнать из рассказов выживших пассажиров, а также из попавшего в сеть текста, в котором якобы содержится часть переговоров экипажа с диспетчером в Грозном.
После происшествия, которое пассажиры описали как взрыв, а экипаж — как отказ управления после столкновения с птицами, самолет полетел в сторону Актау. Однако, возможно, он сделал это не сразу.
Альви Шахгириев сообщил агентству Regnum, что экипаж сначала хотел лететь в Баку, а потом поменял направление на Актау — эта информация подтверждает сообщение канала ВЧК-ОГПУ.
В тексте переговоров с диспетчером, который опубликовал этот канал, содержатся запросы экипажа о погодных условиях в других аэропортах.
В этом тексте сначала экипаж спрашивает об обстановке в аэропорту города Минеральные Воды, а затем говорит, что собирается следовать на Махачкалу.
При этом экипаж сообщает о новой неисправности — отказе гидравлики, которая участвует в управлении самолетом. Через некоторое время самолет перешел на связь с диспетчером в Ростове-на-Дону, говорится в тексте, который опубликовал телеграмм-канал.
Что происходило дальше, неизвестно, информации о попытках самолета сесть в других аэропортах нет. Вокруг, кроме упоминавшихся аэропортов Махачкалы и Минеральных вод, есть аэропорты во Владикавказе, Нальчике и Назрани.
Однако командир воздушного судна, который в такой ситуации выбирает, где сажать самолет, предпочел лететь через Каспийское море в Актау, до которого было 400 километров.
По какой причине он выбрал этот маршрут, неизвестно.
Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана передает, что по их мнению, поврежденному самолету не разрешили садиться в российских аэропортах, несмотря на запросы экипажа разрешить экстренную посадку.
Это противоречит практике. Обычно место посадки выбирает командир воздушного судна, и терпящему бедствие самолету не отказывают в такой возможности.
Был ли взрыв кислородного баллона?
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил на брифинге в четверг, что перед посадкой на борту авиалайнера взорвался кислородный баллон. По его словам, это произошло после того, как ростовские диспетчеры передали терпящий бедствие лайнер диспетчерам в Актау.
Спустя 10 минут, в 10:53 по местному времени «диспетчер-руководитель полетов „Ростов" сообщил дополнительную информацию руководителю полетов в Актау, о том, что пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прилету», рассказал министр.
Сообщение со ссылкой на слова казахского министра распространили российские информационные агентства, которые при этом не упоминали версию с обстрелом самолета с земли.
Если такой взрыв действительно был, то пока неизвестно, насколько негативное воздействие он мог оказать на систему управления самолетом.
К моменту появления метки самолета на карте Flightradar24 он находился над морем и направлялся в сторону Актау.
Судя по данным сервиса, самолет постоянно менял высоту и направление полета. Это могло произойти из-за отказа систем управления.
В хвостовом оперении, которое отвечает, в частности за набор высоты и спуск, на фотографиях видно множество небольших отверстий, и лайнер мог потерять управление из-за этих повреждений.
На траектории последних минут полета видно, как пилоты пытались зайти на посадку в аэропорт Актау, у них это не получилось, и они попробовали зайти еще раз. Второй заход они завершить не смогли — самолет упал на землю.
Расследование
Расследование авиакатастрофы ведет правительственная комиссия Казахстана. В сообщении на сайте правительства говорится, что Казахстан сотрудничает в расследовании с Азербайджаном.
Обычно в расследовании авиационных катастроф принимают участие представители страны, где произошло авиационное происшествие, государство, чей самолет в нем участвовал, а также представители страны-производителя самолета. Embraer E190AR был построен в Бразилии.
Поскольку авиационное происшествие началось над территорией России, то в расследовании также примут участие и российские специалисты. Однако основное расследование будут проводить все-таки казахские официальные лица.
«Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию (согласно УПК РК), но к расследованию авиапроисшествия будут допущены», — цитирует агентство Anadolu заявление транспортного прокурора Мангистауской области Казахстана Абылайбека Ордабаева.
Расследование авиапроисшествия ставит целью определение причин и обстоятельств авиакатастрофы, но не определит виновных и степень их вины.
В настоящее время среди обломков самолета уже обнаружены оба самописца — один из них регистрирует различные параметры полета, а второй записывает переговоры экипажа в кабине.