Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане: вопросы, на которые пока нет ответов

Если аэропорт был закрыт, то придется объяснять, как лайнер с пассажирами мог оказаться в зоне действия ПВО.

Почему самолет отправился в Казахстан?

О том, что происходило с самолетом после исчезновения его отметки в сервисе Flightradar24 и до появления над Каспийским морем, можно узнать из рассказов выживших пассажиров, а также из попавшего в сеть текста, в котором якобы содержится часть переговоров экипажа с диспетчером в Грозном.

После происшествия, которое пассажиры описали как взрыв, а экипаж — как отказ управления после столкновения с птицами, самолет полетел в сторону Актау. Однако, возможно, он сделал это не сразу.

В Азербайджане был объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе Фото: Reuters

Альви Шахгириев сообщил агентству Regnum, что экипаж сначала хотел лететь в Баку, а потом поменял направление на Актау — эта информация подтверждает сообщение канала ВЧК-ОГПУ.

В тексте переговоров с диспетчером, который опубликовал этот канал, содержатся запросы экипажа о погодных условиях в других аэропортах.

В этом тексте сначала экипаж спрашивает об обстановке в аэропорту города Минеральные Воды, а затем говорит, что собирается следовать на Махачкалу.

При этом экипаж сообщает о новой неисправности — отказе гидравлики, которая участвует в управлении самолетом. Через некоторое время самолет перешел на связь с диспетчером в Ростове-на-Дону, говорится в тексте, который опубликовал телеграмм-канал.