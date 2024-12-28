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На субботу, 28 декабря, перенесен рабочий день

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Рождественская ярмарка на Домской площади
Рождественская ярмарка на Домской площади Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня в государственных и муниципальных структурах - перенесенный рабочий день, предусмотрено приказом Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2024 году".

Рабочий день перенесен с 30 декабря, который станет выходным днем.

Приказ Кабинета министров распространяется на финансируемые из государственного бюджета учреждения государственного управления, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям при определении времени труда и отдыха приказом рекомендовано соблюдать соответствующий перенос рабочего дня.

Школьникам в субботу в школу идти не надо, так как перенесенный рабочий день приходится на период школьних каникул.

Перенос рабочих дней осуществляется уже на протяжении нескольких лет, и с годами стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.

Галерея: Рождественская ярмарка на Домской площади

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