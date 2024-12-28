На субботу, 28 декабря, перенесен рабочий день

Рабочий день перенесен с 30 декабря, который станет выходным днем.

Приказ Кабинета министров распространяется на финансируемые из государственного бюджета учреждения государственного управления, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям при определении времени труда и отдыха приказом рекомендовано соблюдать соответствующий перенос рабочего дня.

Школьникам в субботу в школу идти не надо, так как перенесенный рабочий день приходится на период школьних каникул.

Перенос рабочих дней осуществляется уже на протяжении нескольких лет, и с годами стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.

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