Сегодня в государственных и муниципальных структурах - перенесенный рабочий день, предусмотрено приказом Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2024 году".
На субботу, 28 декабря, перенесен рабочий день
Рабочий день перенесен с 30 декабря, который станет выходным днем.
Приказ Кабинета министров распространяется на финансируемые из государственного бюджета учреждения государственного управления, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям при определении времени труда и отдыха приказом рекомендовано соблюдать соответствующий перенос рабочего дня.
Школьникам в субботу в школу идти не надо, так как перенесенный рабочий день приходится на период школьних каникул.
Перенос рабочих дней осуществляется уже на протяжении нескольких лет, и с годами стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.
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