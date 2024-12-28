Северокорейские войска на линии фронта в Курской области терпят большие потери, так как Россия относится к ним ка к "дешевому расходному материалу", сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Россия не жалеет солдат Кима: США сообщают о больших потерях КНДР в Курской области
По его словам, тысячи северокорейских солдат убиты или ранены в боях с вооруженными силами Украины только в течение последней недели. "Понятно, что российские и северокорейcкие военные лидеры относятся к этим солдатам как к расходному материалу и посылают их в безнадежные атаки против вооруженных сил Украины", - цитирует Кирби Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский также накануне сообщил, что вооруженные силы КНДР в Курской области понесли "очень значительные потери". По его словам, они идут в бой лишь с минимальной защитой со стороны вооруженных сил России.
"Мы видим, что военные силы России и северокорейские контролеры вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Они все делают так, чтобы мы не могли взять в плен северокорейцев - их убивают и свои, есть такие факты", -
сказал Зеленский. Он добавил, что вооруженным силам Украины удалось взять в плен несколько северокорейских солдат, однако они были очень тяжело ранены и умерли. Зеленский призвал власти Китая повлиять на руководство Северной Кореи, отметив, что северокорейский народ "не может терять своих людей в боях в Европе".
23 декабря Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что безвозвратные потери Северной Кореи в российско-украинской войне составили 1100 человек. В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе боев в Курской области погибли и были ранены более трех тысяч северокорейских солдат.
В октябре украинские власти, а затем южнокорейские спецслужбы и Пентагон сообщили, что Северная Корея направила войска в Россию. По оценкам Украины и ее западных партнеров, Северная Корея направила в Россию не менее 10 000 военнослужащих. Первые бои между северокорейскими войсками и украинскими силами произошли в начале ноября в Курской области, часть которой украинская армия захватила и удерживает с августа, сообщает New York Times.
Вооруженные силы Украины заявили, что северокорейские солдаты были "глупо запрограммированы на одноразовую миссию". "[Они] действительно в некоторые моменты безрассудные люди, у которых есть миссия - умереть, но выполнить ее", - сказал украинский лейтенант, воюющий в Курской области.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!