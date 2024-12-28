Россия не жалеет солдат Кима: США сообщают о больших потерях КНДР в Курской области

23 декабря Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что безвозвратные потери Северной Кореи в российско-украинской войне составили 1100 человек. В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе боев в Курской области погибли и были ранены более трех тысяч северокорейских солдат.

В октябре украинские власти, а затем южнокорейские спецслужбы и Пентагон сообщили, что Северная Корея направила войска в Россию. По оценкам Украины и ее западных партнеров, Северная Корея направила в Россию не менее 10 000 военнослужащих. Первые бои между северокорейскими войсками и украинскими силами произошли в начале ноября в Курской области, часть которой украинская армия захватила и удерживает с августа, сообщает New York Times.

Вооруженные силы Украины заявили, что северокорейские солдаты были "глупо запрограммированы на одноразовую миссию". "[Они] действительно в некоторые моменты безрассудные люди, у которых есть миссия - умереть, но выполнить ее", - сказал украинский лейтенант, воюющий в Курской области.

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