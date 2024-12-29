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Из Rīga Plaza из-за небольшого возгорания эвакуировались около 400 человек

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Роботы-уборщики в Rīga Plaza
Роботы-уборщики в Rīga Plaza Фото: Пресс-фото

Около 400 человек были эвакуированы из торгового центра Rīga Plaza в воскресенье утром из-за небольшого возгорания.

Пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что в торговом центре было сделано объявление о чрезвычайной ситуации, призывающее всех немедленно направиться к выходу из здания.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила агентству LETA, что в 10:46 поступил вызов на улицу Мукусалас в Риге, где в общественном здании произошел сбой в системе автоматического обнаружения пожара. Около 400 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одном из кафе здания горит котел площадью 0,2 квадратных метра. Огонь был потушен, а территория проверена с помощью тепловизионной камеры.

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