Пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что в торговом центре было сделано объявление о чрезвычайной ситуации, призывающее всех немедленно направиться к выходу из здания.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила агентству LETA, что в 10:46 поступил вызов на улицу Мукусалас в Риге, где в общественном здании произошел сбой в системе автоматического обнаружения пожара. Около 400 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одном из кафе здания горит котел площадью 0,2 квадратных метра. Огонь был потушен, а территория проверена с помощью тепловизионной камеры.

Riga Plaza izcēlies ugunsgrēks. Nācās sporta tērpā pamest telpas 🏃🏻 pic.twitter.com/hQV9LOxCdd — Martins Vilums (@vilumartin) December 29, 2024

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