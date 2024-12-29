Оппозиция и Зурабишвили также не признают результаты парламентских выборов, назначенных на 26 октября, считая их сфальсифицированными, и бойкотируют новый созыв парламента. Согласно официальным результатам, на выборах победила "Грузинская мечта".

В воскресенье прошла инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили.

Прозападная оппозиция заявила, что не будет признавать голосование за нового президента и что Зурабишвили и впредь будет легитимным главой государства. Зурабишвили 30 ноября заявил, что не покинет пост президента после истечения срока в декабре и останется на посту до избрания легитимного парламента.

14 декабря контролируемая правящей партией "Грузинская мечта" коллегия выборщиков, которую оппозиция бойкотировала, избрала Кавелашвили на пост президента. Главу государства ранее выбирали на прямых выборах, но "Грузинская мечта" в 2017 году внесла поправку в конституцию, чтобы победителя могла определить коллегия выборщиков, в состав которой входят депутаты парламента и представители регионов. В этой коллегии большинство у правящей партии.

Пока неясно, как отреагирует "Грузинская мечта", если Зурабишвили откажется покинуть президентский дворец после инаугурации Кавелашвили. Кобахидзе угрожал Зурабишвили в таком случае тюрьмой.

Кобахидзе назвал протестующих насильственными группировками, которые контролируются "либеральной фашистской оппозицией", и отказался обсуждать новые выборы.

В первые десять дней протестов полиция применила непропорционально большую силу против протестующих. Жестокость грузинской полиции вызвала международное осуждение, и Вашингтон и ряд европейских стран установили санкции в отношении грузинских чиновников.

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