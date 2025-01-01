С 1 января в Латвии начала действовать новая модель ценообразования на лекарства. Согласно изменениям, для дистрибьюторов установлена фиксированная надбавка в размере 0,50 евро за упаковку рецептурного препарата, а также введена плата за обслуживание рецептов.
В Латвии введена новая модель ценообразования на лекарства
Теперь жители будут оплачивать из собственного кармана 75 центов за рецепт. Еще 75 центов за обработку рецепта аптекам будет выплачивать государство. Для единственных аптек в малонаселеных пунктах государство добавит 1,75 евро за рецепт.
Одновременно в новой модели предусмотрено улучшение доступности инновационных лекарств. Список компенсируемых медикаментов расширен, а механизм начисления надбавок унифицирован, что снизит стоимость лекарств. Особенно сократятся расходы на самые дорогие препараты, подчеркнули министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") и директор Фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере.
Дети до 18 лет освобождены от оплаты за рецепты. Также плата за рецепты не будет взиматься с малообеспеченных граждан, которые получат освобождение от оплаты фармацевтических услуг.
Хронические пациенты смогут получать рецепты на лекарства, рассчитанные на трехмесячное потребление. Если такие лекарства будут приобретаться частями, плата за фармацевтические услуги в размере 75 центов будет взиматься только при первом получении.
Дополнительная поддержка предусмотрена для индивидуальных аптек, особенно в регионах, где они выполняют социальную функцию. Для них установлена более высокая доплата, аналогичная той, которая предоставляется семейным врачам, с целью улучшения доступности услуг, сообщила Инесе Каупере.
Министр здравоохранения Абу Мери объяснил введение новой модели тем, что цены на лекарства в Латвии были выше, чем в Литве и Эстонии. По его словам, изменения обеспечат более низкую стоимость рецептурных препаратов, устранив существующую модель надбавок. На это ранее обращали внимание Совет по конкуренции, Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк.
Министерство здравоохранения подчеркнуло, что новая модель надбавок исключает непрозрачную процентную систему, которая мотивировала аптеки продавать более дорогие препараты, а не эквивалентные по эффективности, но более дешевые лекарства.
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