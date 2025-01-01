В результате атаки российских дронов на Киев в ночь на среду погибли два человека, еще по меньшей мере семеро получили ранения. Об этом сообщили украинские власти.
ФОТО ⟩ В новогоднюю ночь российские дроны атаковали Киев
В столице произошло несколько пожаров.
Российские дроны атаковали и другие регионы Украины. В Запорожье в результате ударов загорелись несколько жилых домов.
Украинские военные за ночь сбили 63 российских дрона, однако местоположение 46 беспилотников не удалось отследить, сообщают Военно-воздушные силы Украины. Два дрона вернулись на территории России и Беларуси.
Всего за ночь Россия запустила против Украины 111 дронов.
Галерея: Нападение российских дронов на Киев в новогоднюю ночь
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