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ФОТО В новогоднюю ночь российские дроны атаковали Киев

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Последствия новогодних обстрелов Киева
Последствия новогодних обстрелов Киева Фото: AFP / Scanpix

В результате атаки российских дронов на Киев в ночь на среду погибли два человека, еще по меньшей мере семеро получили ранения. Об этом сообщили украинские власти.

В столице произошло несколько пожаров.

Российские дроны атаковали и другие регионы Украины. В Запорожье в результате ударов загорелись несколько жилых домов.

Украинские военные за ночь сбили 63 российских дрона, однако местоположение 46 беспилотников не удалось отследить, сообщают Военно-воздушные силы Украины. Два дрона вернулись на территории России и Беларуси.

Всего за ночь Россия запустила против Украины 111 дронов.

Галерея: Нападение российских дронов на Киев в новогоднюю ночь

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