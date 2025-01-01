В первый день нового года наблюдаются сбои в системе E-veselība

Национальная служба здравоохранения на своем сайте сообщила, что из-за запланированных технических работ в период с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января возможны перебои в функционировании системы e-здравоохранения.

Однако, как выяснило агентство LETA, около 9 часов утра система все еще не работала в ряде аптек. Это привело к тому, что жители не могли получить медикаменты, выписанные в электронном виде.