Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

В первый день нового года наблюдаются сбои в системе E-veselība

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Компьютер. Иллюстративное фото
Компьютер. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В первый день нового года в Латвии были зафиксированы сбои в работе системы E-veselība.

Национальная служба здравоохранения на своем сайте сообщила, что из-за запланированных технических работ в период с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января возможны перебои в функционировании системы e-здравоохранения.

Однако, как выяснило агентство LETA, около 9 часов утра система все еще не работала в ряде аптек. Это привело к тому, что жители не могли получить медикаменты, выписанные в электронном виде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх