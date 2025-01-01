С 1 января начали работу объединенные Латвийские общественные СМИ

С началом работы единого правления начнется постепенное объединение функций делопроизводства, юридического и финансового управления нового предприятия, что обеспечит непрерывность его деятельности.

В докладе указано, что в течение 2025 года будут созданы постоянные административные структуры, а также рассмотрены возможности формирования единых отделов управления технологиями и хозяйственной части, что станет основой для эффективной системы управления.

До июня 2025 года правление разработает среднесрочную стратегию LSM, в которой будут определены цели и задачи на период с 2026 года.

До 2026 года планируется окончательно сформировать организационную структуру нового предприятия и внедрить новую единую систему оплаты труда.

Кроме того, до 2026 года будет принято окончательное решение о наиболее подходящем решении для помещений объединенного медиахолдинга: строительство нового здания или реконструкция существующих, с детальным описанием затрат и сроков реализации.

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