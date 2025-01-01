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С 1 января начали работу объединенные Латвийские общественные СМИ

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Главное здание LTV
Главное здание LTV Фото: Lita Krone/LETA

С 1 января 2025 года в Латвии начали функционировать объединенные Латвийские общественные СМИ (Latvijas Sabiedriskais medijs, LSM).

Как сообщалось ранее, в апреле 2024 года стартовал процесс слияния Latvijas Radio и Latvijas Televīzija, двух государственных компаний, с целью создания единого медиахолдинга LSM.

В середине ноября Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) единогласно избрал правление LSM на пятилетний срок. На должность председателя правления была утверждена многолетний руководитель TV3 Байба Зузена. Другие члены правления: Иева Айле, отвечающая за развитие программ и услуг; Инесе Таннэ, курирующая вопросы финансового управления; Илзе Огле, занимающаяся управлением персоналом; и Ингемар Вектерис, ответственный за управление технологиями.

Председателю правления LSM установлена ежемесячная зарплата в размере 9156 евро, а членам правления - 8324 евро.

Изначально предполагалась зарплата в размере 9200 евро для членов правления и 10 100 евро для председателя, что вызвало недовольство президента Латвии Эдгара Ринкевичса и представителей правящей коалиции, которые сочли эти суммы несоразмерными. Президент внес поправки в Закон об управлении долями капитала и государственных предприятий, временно заморозив увеличение вознаграждений для членов правлений и советов государственных и муниципальных компаний.

Согласно информационному докладу Министерства культуры, представленному для согласования, в первой половине 2025 года планируется избрание главного редактора LSM. Это, как подчеркивается в докладе, станет важным шагом для дальнейшей синергии производства контента на различных платформах медиахолдинга.

С началом работы единого правления начнется постепенное объединение функций делопроизводства, юридического и финансового управления нового предприятия, что обеспечит непрерывность его деятельности.

В докладе указано, что в течение 2025 года будут созданы постоянные административные структуры, а также рассмотрены возможности формирования единых отделов управления технологиями и хозяйственной части, что станет основой для эффективной системы управления.

До июня 2025 года правление разработает среднесрочную стратегию LSM, в которой будут определены цели и задачи на период с 2026 года.

До 2026 года планируется окончательно сформировать организационную структуру нового предприятия и внедрить новую единую систему оплаты труда.

Кроме того, до 2026 года будет принято окончательное решение о наиболее подходящем решении для помещений объединенного медиахолдинга: строительство нового здания или реконструкция существующих, с детальным описанием затрат и сроков реализации.

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