Должностное лицо НАТО: гибридные атаки России могут привести к жертвам

"Существует реальная вероятность того, что одна из этих атак приведет к значительному числу жертв или нанесет существенный экономический ущерб, - продолжил Аппатурай. - И тогда мы не хотим оказаться в ситуации, когда заранее не продумали, что делать дальше. Это одна из причин, по которой мы собираемся провести учения по всем этим [угрозам]. И это включает и военные элементы реагирования".

Чиновник сравнил положение стран НАТО с парадоксом о лягушке в кипятке. Согласно ему, если сразу поместить лягушку в кипящую воду, она выпрыгнет, но если посадить ее в холодную воду и медленно подогревать, то она не заметит и сварится.

"Мы немного в ситуации лягушки в кипятке, - сказал Аппатурай. - Сейчас мы наблюдаем то, что было бы совершенно неприемлемо пять лет назад. Но мы к этому как бы привыкли. И это очень опасно".

"Поэтому сейчас мы хотим провести исходную линию, а затем предотвратить эскалацию, управлять ею, если она произойдет. Но также и работать над деэскалацией. Не до того состояния, где мы находимся сейчас, а до того, где мы были много лет назад, - продолжил он. - Поэтому нам нужно, и мы работаем над этим, более четко определить, что представляют из себя эти красные линии, эти области, эти грани".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!