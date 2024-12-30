Российская армия продолжает продвигаться к югу от города Покровск и уже приближается к административным границам Донецкой области. В то же время военные аналитики говорят о том, что наступление армии РФ под Курахово начинает затухать.
8 км до границы Донецкой области: удастся ли Украине затормозить российское наступление на Покровск и Курахово
Это перевод статьи, опубликованной на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
В конце осени и начале зимы на всех участках фронта южного и центрального Донбасса произошел кризис украинской обороны. После того, как осенью россияне заняли Угледар и Селидово, ВСУ не смогли выстроить устойчивую оборону на подступах к этим городам и допустили несколько прорывов в своих защитных порядках.
Это привело к тому, что на флангах основных укрепленных районов, таких как Покровск, Курахово и Великая Новоселка, украинские подразделения несколько раз едва не попадали в оперативное окружение и были вынуждены отойти с позиций.
Несмотря на это, военные эксперты говорят о том, что наступательный потенциал РФ постепенно угасает на отдельных направлениях, и российской армии уже не хватает сил для одновременного ведения мощных наступательных операций по охвату крупных городов, а тем более — для изнурительных боев в городской застройке.
Однако ситуация остается чрезвычайно сложной, особенно в свете заявлений о подготовке Россией новых наступательных операций на Херсон и Запорожье.
Кризис на юге Покровска
Российская армия подошла к восточным окраинам этого крупного промышленного города еще в конце лета. Чтобы захватить его, Кремль сосредоточил на этом участке фронта силы трех общевойсковых армий. Хотя аналитики прогнозировали начало «битвы за Покровск» еще в сентябре, этого не произошло.
Украинские военные смогли замедлить движение противника к Покровску и его городу-спутнику Мирноград на границе сел Лысовка-Сухой Яр-Проминь-Миролюбовка, то есть на расстоянии 8-10 км.
ВСУ также предотвратили перерезание важной трассы на Константиновку, к которой настойчиво направлялась российская армия.
В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Хортица» указывают, что по состоянию на конец декабря бои в самом Покровске или на его ближайших окраинах не ведутся.
Пресс-секретарь группировки Виктор Трегубов говорит, что россияне избегают лобового штурма города, но продвигаются по флангам.
«Враг как раз пытается продвинуться как можно дальше к окраинам Покровска и прорвать левый и правый фланги Сил обороны, чтобы охватить сам город, — пояснил он в эфире национального телемарафона. — Бои в самом городе — очень неприятная вещь, поэтому враг пытается навязать бои на окраинах, чтобы вынудить украинские силы отойти и избежать для себя лобового штурма».
Действительно, после взятия Селидово в конце октября россиянам удалось прорвать украинскую оборону к югу от Покровска. За почти два месяца российская армия продвинулась здесь примерно на 20 км вглубь украинской территории.
Для Генштаба ВСУ наибольшую проблему представлял тот факт, что в начале декабря противник смог преодолеть крупный укрепрайон в районе сел Новотроицкое и Шевченково.
Срочно переброшенные туда боеспособные украинские резервы частично исправили ситуацию, но полностью остановить наступление противника не смогли.
Российские войска продолжили продвижение на запад, по всей видимости, направляясь к основным логистическим артериям Покровска — автомобильным дорогам к населенным пунктам Межевая и Павлоград. До первого у них осталось около 3 км, до второго — 7 км.
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Кроме того, именно на этом участке фронта, между селами Удачное и Котлино, находится последняя действующая в Украине шахта по добыче коксующегося угля. Ее разрушение или оккупация станет существенным ударом по украинской экономике.
Очевидно, что это направление — приоритетное для Москвы с точки зрения реализации плана по выходу на административные границы Донецкой области.
Россиянам осталось преодолеть здесь около 8 км, сейчас тяжелые бои идут за последние крупные села на этом пути — Успеновку, Нововасильевку и Новоалександровку.
Параллельно командование РФ, пытаясь обезопасить фланги своего атакующего «острия», расширяет клин под Покровском на юг, в сторону трассы Донецк — Запорожье и города Курахово. Здесь россияне взяли село Украинка и ведут бои за Ясеневое, в 12 км от трассы.
Однако такие активные наступательные действия российской группировки на противоположных направлениях ставят перед ее командованием ряд вопросов, отмечает военный аналитик группы «Информационное сопротивление», полковник запаса Константин Машовец. Главный из них — какому из векторов наступления отдать приоритет и как распределить силы 90-й танковой дивизии, воюющей на этих направлениях.
«Расширять полосу наступления 90-й танковой дивизии одновременно и на Покровское, и на Кураховское направления, очевидно, российское командование не может… Рано или поздно придется выбрать, — резюмирует эксперт. — На мой взгляд, этот момент может стать решающим с точки зрения сроков организации и проведения противником гипотетической операции относительно района обороны ВСУ в городе Покровск и на прилегающих к нему территориях».
Попытки окружения Курахово и Великой Новоселки
Говоря о «распылении» российских сил на Кураховском направлении, нужно отметить, что в самом городе российская армия застряла на западных окраинах после захвата района жилых кварталов. Именно здесь, в промзоне в районе Кураховской ТЭС и трубного завода, остаются позиции украинских войск, которые сейчас пытаются штурмовать россияне.
В то же время, российская армия пытается прорваться с южного и северного флангов, перерезать трассу на Запорожье и таким образом окружить весь украинский гарнизон на этом участке фронта.
Реализовать этот план Москве не позволяет довольно устойчивая оборона ВСУ, опирающаяся на естественные водные преграды: на севере — реку Волчья, на юге — Сухие Ялы.
Точка, где сходят эти реки, а также пересекаются трассы на Запорожье и Покровск, — это район сел Улаклы, Константинополь и Андреевка.
Этот укрепрайон ВСУ оказался под ударом россиян в середине декабря, когда они совершили рывок к селу Зеленовка, расположенному всего в 4 км от Константинополя. Минобороны РФ 20 декабря заявило о взятии Зеленовки, а 24 декабря украинский аналитический центр DeepState подтвердил эту информацию.
Представитель ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов отмечает, что россияне постоянно пытаются на этом участке фронта вклиниться в боевые порядки ВСУ. Для этого они используют небольшие пехотные группы, которые просачиваются в жилую застройку или обходят позиции украинской армии.
«Они продвигаются небольшими группами, до мотострелкового отделения, и пытаются зацепиться за здания и обходить городскую застройку по окрестностям», — говорит он.
При этом эксперты обращают внимание на то, что именно на Кураховском направлении темпы российского наступления постепенно спадают.
Константин Машовец подчеркивает, что ВСУ достаточно уверенно держат оборону вдоль реки Сухие Ялы и даже имеют небольшой плацдарм южнее, в районе населенного пункта Янтарное. А россияне пока не в состоянии преодолеть эту водную преграду.
«С 19 декабря, очевидно, темпы наступления противника на южном фронте (имеется в виду Кураховский выступ) значительно снизились. „Эскапада" в районе населенного пункта Зеленовка, вероятно, в этом смысле пока, является их крайней попыткой кардинально осложнить ситуацию для ВСУ…», — пишет эксперт.
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Однако на соседнем участке фронта, в районе населенного пункта Великая Новоселка, события складываются не так удачно для командования ВСУ. Здесь россияне упорно пытаются перерезать две основные дороги, по которым снабжается украинский гарнизон.
Ожесточенные бои идут за северное шоссе в районе поселка Новый Комар уже почти месяц.
Несколько раз российские военные захватывали этот населенный пункт, но украинцы их выбивали. 20 декабря Минобороны РФ заявило об оккупации Нового Комара, но судя по онлайн-карте DeepState, северная часть села до сих пор продолжает находиться под контролем ВСУ.
Южнее Великой Новоселки украинцам пришлось оставить позиции возле Макаровки. Существовала даже угроза окружения подразделений ВСУ, но в последний момент ее удалось избежать.
По состоянию на конец декабря россиянам удалось вплотную подойти к окраинам Великой Новоселки с юга, востока и северо-востока. Последняя трасса, идущая на запад к Гуляйполю, не перерезана, но находится под огневым контролем РФ.
Но даже все эти предпосылки не дают оснований говорить о скором падении Великой Новоселки. Дело в том, что поселок лежит на пересечении сразу трех рек: Мокрые Ялы, Кашлагач и Шайтанка.
Поэтому в случае, если россиянам не удастся отрезать всю логистику гарнизона ВСУ, им придется штурмовать населенный пункт фронтально, при этом преодолевая водные преграды под огнем противника.
Уроки российско-украинской войны показывают, что это чрезвычайно тяжелая задача, которая может обернуться большими потерями для наступающей стороны.
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