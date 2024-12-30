8 км до границы Донецкой области: удастся ли Украине затормозить российское наступление на Покровск и Курахово

Для Генштаба ВСУ наибольшую проблему представлял тот факт, что в начале декабря противник смог преодолеть крупный укрепрайон в районе сел Новотроицкое и Шевченково.

Срочно переброшенные туда боеспособные украинские резервы частично исправили ситуацию, но полностью остановить наступление противника не смогли.

Российские войска продолжили продвижение на запад, по всей видимости, направляясь к основным логистическим артериям Покровска — автомобильным дорогам к населенным пунктам Межевая и Павлоград. До первого у них осталось около 3 км, до второго — 7 км.

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Кроме того, именно на этом участке фронта, между селами Удачное и Котлино, находится последняя действующая в Украине шахта по добыче коксующегося угля. Ее разрушение или оккупация станет существенным ударом по украинской экономике.

Очевидно, что это направление — приоритетное для Москвы с точки зрения реализации плана по выходу на административные границы Донецкой области.

Россиянам осталось преодолеть здесь около 8 км, сейчас тяжелые бои идут за последние крупные села на этом пути — Успеновку, Нововасильевку и Новоалександровку.

Большинство жилых домов Покровска разрушены, нет газо- и водоснабжения Фото: EPA

Параллельно командование РФ, пытаясь обезопасить фланги своего атакующего «острия», расширяет клин под Покровском на юг, в сторону трассы Донецк — Запорожье и города Курахово. Здесь россияне взяли село Украинка и ведут бои за Ясеневое, в 12 км от трассы.