ФБР расследует наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт

Теракт на Новый год в Новом Орлеане

Трагедия произошла около 03.15 утра в историческом Французском квартале в центре Нового Орлеана. Там находится много музыкальных баров, популярных у туристов. Мужчина наехал на людей, отмечавших Новый год на улице возле заведений.

Свидетели рассказали телеканалу CBS, что водитель на высокой скорости врезался в толпу на улице Бурбон-стрит, после чего начал стрелять из салона автомобиля. Полиция открыла ответный огонь. Злоумышленник управлял белым пикапом Ford.

Джо Байден и Дональд Трамп опубликовали заявления в связи с терактом

Президент США Джо Байден опубликовал заявление, сообщив, что находится в постоянном контакте с МВД, ФБР, замгенпрокурора и мэром Нового Орлеана.

Глава Белого дома подтвердил, что ФБР "расследует этот инцидент как акт терроризма". "Нет никакого оправдания насилию любого рода, и мы не потерпим нападений ни на какой из городов нашей страны", - добавил Байден.

Избранный президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что "уровень преступности в нашей стране находится на уровне, которого никто никогда не видел". "Когда я говорил, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейк-СМИ, но оно оказалось правдой, - добавил республиканец. - Новая администрация Трампа полностью поддержит город Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого акта чистого зла!"

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