Полиция безопасности не подтверждает, но и не опровергает информацию о начале уголовного преследования в Эстонии конкретных лиц за настройку доступа к российским телеканалам. Ранее об этом заявили в России. Параллельно с этим профильные чиновники не могут сказать, когда в Эстонии будет ограничен доступ к соцсетям РФ, где есть весь ранее заблокированный ТВ-контент, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
Эстония: даже бесплатная настройка российского ТВ - путь в тюрьму
Губернатор соседнего с Эстонией российского региона, Псковской области, Михаил Ведерников ранее заявлял, что в Эстонии якобы штрафуют за просмотр подсанкционных российских телеканалов. Это оказалось неправдой.
Ключевые слова
- интернет
- капо
- Таллинн
- МИД
- ртр
- пропаганда
- Министерство культуры
- Первый канал
- телевидение
- соловьев
- санкции
- вконтакте
- НТВ
- Владимир Соловьев
- телекомпания
- «вконтакте»
- соцсеть
- телекоммуникации
- провайдеры
- экономические санкции
- стс
- международные санкции
- Россия 24
- TTJA
- VPN
- российское телевидение
- санкции против России
- VK
- антироссийские санкции
- санкции ЕС
- российская пропаганда
- RuTube