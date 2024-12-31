"Каждый из нас является частью чего-то большего - Латвия формируется из ее людей, их мечтаний и их дел", - подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня в своем новогоднем обращении, пожелав сохранить "самые важные ценности в наших сердцах - веру, надежду и любовь". Это даст силы заботиться о нашем главном сокровище - стране, которая является нашим домом".
ВИДЕО ⟩ "Мы все важны для Латвии". Новогоднее обращении премьер-министра Эвики Силини
Видео: Новогоднее обращении премьер-министра Эвики Силини
В новогоднем обращении премьер-министр призвала жителей Латвии и латвийцев по всему миру чаще гордиться и радоваться своим и достижениям других латвийцев.
"Это придает смелость поверить в себя и дополнительную энергию, чтобы сделать больше, чем мы думаем, что мы способны", - сказала Силиня.
Продолжая свое обращение, она добавила:
"Латвийцы талантливы, сильны и смелы. От зарубежных коллег я получаю полные восхищения отзывы о Латвии - у нас есть высокоразвитые цифровые решения, у нас есть достижения мирового уровня в науке, медицине, культуре и кинематографе. Блестящими являются и наши результаты в спорте. У нас есть сила духа, чтобы стремиться к совершенству".
"Давайте укрепим оборону и безопасность Латвии", - подчеркнула в своем обращении премьер-министр, отметив также роль экономического роста в укреплении безопасности нашей страны.
"Война, начатая Россией в Украине, продолжает влиять на экономику не только Латвии, но и всей Европы. Чем больше мы будем инвестировать в наше развитие, здравоохранение и образование, тем богаче мы будем и тем более защищенными мы будем себя чувствовать. Таким образом мы повысим конкурентоспособность Латвии, инвестиции и экспорт, что повысит благосостояние всего населения страны", - сказала Эвика Силиня.
В новогоднем обращении премьер-министр подчеркнула, что главная задача правительства - работать на благо людей, поэтому в следующем году правительство продолжит совершенствовать работу государственных учреждений, чтобы сделать их ближе к людям.
Премьер-министр также поблагодарила каждого, кто "изо дня в день укреплял наш дом - Латвию, делая его безопаснее, красивее и благополучнее". Силиня выразила благодарность и тем, кто в эти праздничные дни продолжает работать - оперативным службам и всем остальным, для кого новогодние праздники являются рабочими днями.
"Мы все важны для Латвии", - подчеркнула премьер-министр. "Мы обогащаем ее своей гражданской активностью, примером и участием в сохранении существующих традиций и создании новых".
В своем обращении Силиня отметила несколько актуальных событий и инициатив для жителей Латвии, к участию в которых она призывает в следующем году:
"Этой весной примем участие в Большой толоки и уберем нашу землю. Летом будем активны на муниципальных выборах, вместе будем черпать вдохновение на Празднике песни и танца школьной молодежи. Поддержим наших спортсменов на чемпионате Европы по баскетболу в Риге. Осенью проводим детей в школу, а с приближением зимы ярко отпразднуем 107-й день рождения Латвии".
Поздравляя с Новым годом, Эвика Силиня в завершение своего обращения, обратила внимание жителей Латвии на слова, которые о нашей стране сказал председатель парламента Украины Руслан Стефанчук: "Вы, возможно, не большая страна, но вы великая нация".
Премьер-министр отметила: "Эти слова говорят все, и даже больше. Давайте использовать эту величие, чтобы защищать и развивать процветающую Латвию, которая является частью Европейского Союза и НАТО".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!