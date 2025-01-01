Видео У ребенка ожог руки, мать винит детский сад

В той ситуации мать также обвинила сотрудников детского сада. Как и в описанном случае, на этот раз также не удалось объяснить, откуда появилась травма, лишь заявили, что это не произошло в детском саду.

Директор детского сада работает в учреждении уже 45 лет. Узнав о том, что Илзе обратилась в Bez Tabu, она немедленно вызвала мать на разговоры и пыталась добиться отмены сюжета. Директор настаивает, что дети не могут контактировать с горячими поверхностями, и что мальчика вернули матери без травм.

"Такого случая не может быть в нашем учреждении. У нас нет горячих устройств, которые могли бы обжечь ребенка. Если в группе делают печенье, дети их формируют, кладут на противень. Их запекает повар на кухне. Когда они остывают, печенье возвращают в группу для нанесения глазури. У детей нет доступа к горячим противням", -

В Государственной службе качества образования подчеркивают, что педагоги и руководство учреждения, как и любые взрослые, заметив нетипичные травмы, обязаны обратиться в полицию. Две схожие травмы за две недели вызывают подозрения.

"Няня и воспитатель видят ребенка в течение всего дня, включая моменты, когда он переодевается на дневной сон. О замеченном нужно сообщить руководителю учреждения, который принимает решение о дальнейших действиях. Ребенок - это ценность, дети должны быть защищены. У образовательного учреждения должен быть внутренний алгоритм действий в таких случаях. Если замечено возможное насилие над ребенком, об этом необходимо информировать полицию", - заявил Максим Платонов, представитель Государственной службы качества образования.

Илзе категорически отрицает, что травмы были получены дома.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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