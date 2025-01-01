Илзе одна воспитывает двухлетнего ребенка. В предновогодний период в детском саду для детей организовали выпечку печенья. Мать утверждает, что в процессе ее сын получил травму, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ У ребенка ожог руки, мать винит детский сад
Рану на ладони мать заметила более чем через два часа после того, как забрала ребенка из детского сада, и немедленно сообщила об этом другим родителям группы. Как отмечает Илзе, она получила обвинительные сообщения, что сама виновата в случившемся.
Илзе утверждает, что ни руководитель учреждения, ни педагоги не смогли объяснить, откуда появился ожог, и обвинили в произошедшем саму мать.
"Я отвела его в детский сад без травм, а вечером на руке был ожог. Как это может быть моей виной? Дома я за ним слежу, он не имеет доступа к горячим предметам. У него ожог на руке, трудно сказать, что именно случилось, но это что-то серьезное. Я отправила сообщение в чаты детского сада, меня обвинили в безответственности. Руководитель сказала, что я виновата, а они - нет", - поделилась Илзе.
Следует отметить, что это не первый случай, когда сын Илзе получает ожоги. Примерно за две недели до этой травмы у мальчика был ожог той же левой руки.
В той ситуации мать также обвинила сотрудников детского сада. Как и в описанном случае, на этот раз также не удалось объяснить, откуда появилась травма, лишь заявили, что это не произошло в детском саду.
Директор детского сада работает в учреждении уже 45 лет. Узнав о том, что Илзе обратилась в Bez Tabu, она немедленно вызвала мать на разговоры и пыталась добиться отмены сюжета. Директор настаивает, что дети не могут контактировать с горячими поверхностями, и что мальчика вернули матери без травм.
"Такого случая не может быть в нашем учреждении. У нас нет горячих устройств, которые могли бы обжечь ребенка. Если в группе делают печенье, дети их формируют, кладут на противень. Их запекает повар на кухне. Когда они остывают, печенье возвращают в группу для нанесения глазури. У детей нет доступа к горячим противням", -
В Государственной службе качества образования подчеркивают, что педагоги и руководство учреждения, как и любые взрослые, заметив нетипичные травмы, обязаны обратиться в полицию. Две схожие травмы за две недели вызывают подозрения.
"Няня и воспитатель видят ребенка в течение всего дня, включая моменты, когда он переодевается на дневной сон. О замеченном нужно сообщить руководителю учреждения, который принимает решение о дальнейших действиях. Ребенок - это ценность, дети должны быть защищены. У образовательного учреждения должен быть внутренний алгоритм действий в таких случаях. Если замечено возможное насилие над ребенком, об этом необходимо информировать полицию", - заявил Максим Платонов, представитель Государственной службы качества образования.
Илзе категорически отрицает, что травмы были получены дома.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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