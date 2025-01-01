По итогам разбирательства правительственная комиссия СССР признала действия военных абсолютно оправданными. Советские СМИ сообщили, что корейские пилоты признали свою вину и попросили о помиловании (вернувшись на родину, они это опровергнут). Власти также выставили Южной Корее счет за содержание пассажиров на 100 тыс. долларов. Корейские власти от претензий в адрес СССР отказались.

Рейс KE007

Еще одна из крупнейших авиакатастроф мира связана с СССР и Южной Кореей. Рейс КЕ007 1 сентября 1983 года совершал перелет из Нью-Йорка в Сеул и также отклонился от маршрута, дважды залетев на территорию СССР — в районе Камчатки, а затем Сахалина. Он был сбит поднятым на перехват истребителем, погибли все 269 человек на борту.

Советские СМИ сначала сообщали, что самолет нарушил воздушное пространство СССР, а потом «исчез с радаров». Затем сообщили о том, что это была спланированная разведывательная операция. Русская служба Би-би-си в 2012 году рассказывала, что возглавлявший тогда СССР Юрий Андропов не отдавал приказа сбивать самолет и винил в произошедшем «тупоголовых генералов».

«Черные ящики» самолета были отданы для расследования уже после распада СССР при Борисе Ельцине в 1993 году. Но компенсации родственникам жертв выплачивала авиакомпания Korean Airlines.

Рейс IR655