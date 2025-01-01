ВИДЕО Не "я ничего не могу", а "я могу и делаю". Новогодняя речь президента Латвии

По его мнению, пора отказаться от призыва, что не стоит "прыгать на подножку, ведь иногда приходится прыгать", а иногда - прямо на подножку. Президент отметил, что самое главное - прыгать туда, куда "мы сами решим прыгать, так высоко и так далеко, как сами решим".

Ринкевич также указал, что нам не нужно беспомощно плыть по течению, потому что это течение мы должны создавать сами. Он подчеркнул, что в Латвии есть люди, которые могут создать такой "Поток", за которым будут следовать во всем мире. По мнению президента, это не является сюрпризом, а, скорее, закономерностью, чему он рад.

"В наступающем году мы будем создавать новые истории и новые мечты. О нас. О Латвии. О чудесах нашего времени - о предприимчивых людях, о смелых людях, о настойчивых людях, о любящих людях", - заявил Ринкевич.

Он призвал писать историю Латвии, в которой выделяются не ошибки других, а наши собственные достижения, историю, в которой решения принимаем мы сами и где главными героями являемся тоже мы.

"Историю, где подходящее время - это всегда наше время. Время нашей Латвии и нашего народа. Тогда это будет уже не сказка, а реальность", - подчеркнул президент, пожелав много радости и удовлетворения в новом 2025 году.

Видео: Новогоднее обращение президента Латвии Эдгара Ринкевича

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